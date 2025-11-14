El Instituto de Previsión Social informó las fechas de cobro para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán sus haberes de noviembre, a partir del jueves 27, según calendario que se detalla a continuación:

Jueves 27 de noviembre , pago de haberes para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 ; pago de pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

, pago de haberes para jubilaciones y pensiones con terminados en ; pago de pensiones sociales no contributivas con terminados en Viernes 28 de noviembre, pago de haberes para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.

