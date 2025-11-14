Cuenta regresiva para la Edición 2025 que contará con música en vivo, shows, milongas, competencias y clases magistrales en la Sociedad Italiana.

Este viernes 14 y sábado 15 de noviembre serán los días en los que se desarrolle la Quinta Edición del Festival de Tango en Brandsen, un evento que reúne lo mejor del 2×4 y que invita a disfrutar de espectáculos únicos con un cronograma de shows y presentaciones exclusivas para cada día en la Sociedad Italiana -Av. Sáenz Peña Nº676-.

Sin dudas que será una noche única para disfrutar «del sonido inconfundible de estos grandes artistas que harán vibrar la pista y el corazón de todos los presentes».

VIERNES 14

Infames y Rodrigo Morel: la orquesta fusiona la tradición del tango con un estilo contemporáneo. Este grupo dio shows demostrando su talento a nivel nacional e internacional.

Mauricio Andrada: el bailarín y maestro de tango también se presentará en esta edición. Él es oriundo de Luis Guillón, tiene una larga trayectoria como intérprete y formador en el ámbito del 2×4, y sabe transmitir la esencia del baile a cada persona que lo ve.

Darío García: «El Coperfield» será el musicalizador del evento y sumará al mismo su habilidad para entremezclar la innovación de la actualidad junto al tradicionalismo del festejo del viernes.

Aylén Dezeo: ella es una cantante de tango oriunda de La Plata, que cuenta con un gran talento para interpretar de manera cálida. Será parte de una tanda cantada en vivo dentro de la milonga.

Itatí Artigas y Ezequiel Cabrera: este dúo de bailarines y profesores platenses tienen una gran trayectoria que se destaca dentro del mundo del tango como miembros de la Boedo Tango Company. Ambos darán un show de baile de esta milonga para que el público pueda disfrutar de un momento agradable y en el que la conexión y la entrega serán los protagonistas.

SÁBADO 15

Erica Rossi y Juan Cupini: esta pareja de baile y maestros cuentan con una sólida trayectoria dentro del arte y la danza. Se juntaron para traer al público una nueva propuesta que fusiona al tango de salón con e tango de escenario, lo cual innegablemente expone la tradición y la modernidad en cada escenario.

Los Reyes del Tango : esa orquesta se fundó en 1989 y es una de las más reconocidas del género. Recorrieron escenarios de todo el país y del mundo con un repertorio que rinde homenaje a los grandes maestros del tango, sin perder su sello propio.

Fer Maitini «Fachatosta» : él será el encargado de ambientar el sábado a través de la música el día sábado. Se trata de un reconocido TDJ que cuenta con un estilo único y por musicalizar las milongas con los clásicos discos de vinilo.

Mónica Romano: la platense que compartió escenarios junto a grandes figuras como Cacho Castaña. Esas oportunidades no hubiesen sido posibles si su inconfundible voz, su fuerza y su sensibilidad no fuesen los protagonistas del escenario cada vez que ella canta.

