Llevado a cabo por el Grupo Pampa en el Museo y Archivo Histórico.

Este sábado desde las 19 en el Museo y Archivo Histórico se realizará la inauguración y premiación del X Salón Anual de Arte Fotográfico del Grupo Pampa, que celebra su 10° aniversario con una muestra especial y la exposición “India” de Raúl Acuña en el Hall del Museo.



La entrada es libre y gratuita. El evento, sin dudas una propuesta para disfrutar del talento local, la mirada artística y el trabajo colectivo que crece año tras año en nuestra comunidad. La muestra contará con un recorrido fotográfico que recorrerá los inicios de este evento que además cuenta con el aval de la Federación Argentina de Fotografía.

En esta ocasión se juzgaron más de 1800 fotografías en septiembre último en las categorías Color; Monocromo; Travel; Naturaleza; Paisaje; Retrato; y Formas y Patrones.

