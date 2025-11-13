El encuentro tendrá lugar el jueves 20 a las 13:00 en el Museo y Archivo Histórico local.

Esta guía es una herramienta para el abordaje de la difusión digital no consentida de material íntimo en el ámbito de las escuelas. Sirve como recurso contra la violencia digital, una problemática actual que afecta a los jóvenes y adolescentes.

El abordaje en las escuelas es una forma de intervenir de manera temprana, acercando la información a los más jóvenes respecto al tema y dándoles la seguridad de que cuentan con los medios para actuar y protegerse en caso de que se encuentren en una situación de violencia digital.

