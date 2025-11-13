La Josefina vuelve a abrir sus puertas para una nueva temporada de verano pensada especialmente para que los chicos vivan unas vacaciones inolvidables. Con actividades recreativas, juegos de integración, pileta, talleres, arte, cuidado de animales y propuestas al aire libre, la Colonia de Verano 2026 ofrece un entorno seguro, educativo y lleno de aventuras.

La temporada se desarrollará del 15 de diciembre de 2025 al 27 de febrero de 2026, y está destinada a niños de 3 a 11 años, con opciones de jornada completa o media jornada. Además, quienes abonen la temporada completa cuentan con beneficios especiales, incluyendo un campamento.

A continuación, te dejamos todos los detalles y valores actualizados, junto con un diseño claro para que puedas informarte y realizar consultas fácilmente.

Colonia de Verano 2026 – La Josefina

Colonia de Verano 2026 – La Josefina

La Josefina abre una nueva temporada llena de juegos, naturaleza y aprendizaje. Del 15 de diciembre de 2025 al 27 de febrero de 2026, los chicos de 3 a 11 años podrán disfrutar actividades recreativas, pileta, cuidado de animales, talleres y un entorno seguro y al aire libre.
📅 Fechas

Inicio: 15 de diciembre de 2025

Cierre: 27 de febrero de 2026

🎯 Actividades
ACTIVIDADES RECREATIVAS – JUEGOS DE INTEGRACIÓN – PILETA – TALLERES – ARTE – CUIDADO DE ANIMALES – CIRCUITO DE PUENTES Y MÁS.

*Para quienes abonan toda la temporada, incluye un campamento.
💰 Inscripción
Valor inscripción: $20.000
(Incluye Seguro de Accidentes, Responsabilidad Civil y Servicio de Enfermería)
🕘 Opciones y Tarifas
Jornada Completa — 9:30 a 17:30
  • Diciembre: $200.000
  • Enero: $500.000
  • Febrero: $500.000
  • Quincena: $300.000
  • Semana: $200.000

Temporada completa: $900.000*

Media Jornada — 9:30 a 13:30 o 13:30 a 17:30
  • Diciembre: $150.000
  • Enero: $350.000
  • Febrero: $350.000
  • Quincena: $200.000
  • Semana: $150.000

Temporada completa: $600.000

*Pago por temporada de jornada completa no abona inscripción. Pago de temporada: en 3 cuotas (noviembre, diciembre y enero). Descuento del 10% para hermanos.

📲 Consultar por WhatsApp (Silvia) 📍 Ver ubicación

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí