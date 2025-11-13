La Josefina vuelve a abrir sus puertas para una nueva temporada de verano pensada especialmente para que los chicos vivan unas vacaciones inolvidables. Con actividades recreativas, juegos de integración, pileta, talleres, arte, cuidado de animales y propuestas al aire libre, la Colonia de Verano 2026 ofrece un entorno seguro, educativo y lleno de aventuras.
La temporada se desarrollará del 15 de diciembre de 2025 al 27 de febrero de 2026, y está destinada a niños de 3 a 11 años, con opciones de jornada completa o media jornada. Además, quienes abonen la temporada completa cuentan con beneficios especiales, incluyendo un campamento.
A continuación, te dejamos todos los detalles y valores actualizados, junto con un diseño claro para que puedas informarte y realizar consultas fácilmente.
Colonia de Verano 2026 – La Josefina
Inicio: 15 de diciembre de 2025
Cierre: 27 de febrero de 2026
*Para quienes abonan toda la temporada, incluye un campamento.
(Incluye Seguro de Accidentes, Responsabilidad Civil y Servicio de Enfermería)
- Diciembre: $200.000
- Enero: $500.000
- Febrero: $500.000
- Quincena: $300.000
- Semana: $200.000
Temporada completa: $900.000*
- Diciembre: $150.000
- Enero: $350.000
- Febrero: $350.000
- Quincena: $200.000
- Semana: $150.000
Temporada completa: $600.000
*Pago por temporada de jornada completa no abona inscripción. Pago de temporada: en 3 cuotas (noviembre, diciembre y enero). Descuento del 10% para hermanos.
