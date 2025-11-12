El 13 de noviembre comenzará un paro que tendrá una duración de 48hs, en protesta por la situación laboral actual. Por otro lado, mañana protestarán en la puerta de la empresa.

Un trabajador de Granja Tres Arroyos se comunicó con nosotros para contar que esta decisión fue concensuada entre el gremio y los trabajadores. El mismo tendrá lugar en Ruta 215 km 61.5, y a esta medida también se adherirán las granjas Tres Arroyos de Loma Verde y San Miguel del Monte.

La persona nos contó que hoy les depositaron la tercera cuota del sueldo, y alegó que hay «Muchas familias a la deriva sin saber qué hacer y cómo va a terminar todo esto. No sólo esto, también la comunicación dilatoria y la presión sobre los trabajadores para sostener la producción sin salario completo».

Por otro lado, explicó que mientras la empresa alega dificultades financieras, los obreros denuncian una estrategia de vaciamiento y precarización encubierta.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp



