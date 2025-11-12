Consultá nuestra cartilla

Somos un lugar de coworking que brinda un espacio de atención de distintos profesionales.

Contamos con 2 ambientes amplios compartidos que funcionan como consultorios y oficinas para profesionales, cocina, sala de espera y baño.

El coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes y emprendedores compartir un mismo espacio de trabajo de atención tanto físico como virtual para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente y fomentar a su vez proyectos conjuntos.

Nos encontramos en Ferrari 485. E/ Azcuénaga y Sáenz peña. Timbre 2 .

Podés consultarnos y comunicarte al: 2223- 430399

NUESTROS PROFESIONALES

SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD

Adriana Da Silva – 2223574420

REIKI USUI

RESPIRACIÓN HOLOTRÓPICA

DERMATOCOSMIATRA

ESPACIO DE TAROT EVOLUTIVO

A través de consultas ágiles y prácticas podrás una evolución continua y obtener una devolución del proceso, además vas a poder hacer preguntas al péndulo para que te guíe y obtener un acompañamiento adaptado a tus necesidades, obteniendo un proceso personalizado.

Para solicitar tu consulta contactate al 2226 554118

Podés obtener más información siguiendo su instagram @7gatostarot

TERAPIA PSICOCORPORAL

Romina Melul es una Terapeuta Psicocorporal comprometida con el bienestar integral de sus clientes. Ofrece una variedad de servicios que incluyen Masaje IntegradorLectura Corporal, y Flores de Bach. Además, Romina facilita sesiones de Yoga Online, brindando accesibilidad y comodidad para quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental desde cualquier lugar.

Para más información, puedes visitar su página web en www.espaciosatsanga.com o seguirla en Instagram en @satsanga.yoga. También puedes contactarla directamente al 11 4034 9257.

Psicología

Iris Araceli Larrondo

Lic. en Psicología.

MP 51668

  • Atención de niños adolescentes y adultos.
  • Orientación en los aprendizajes.
  • Desórdenes alimenticios.
  • Uso problemático de sustancias.
  • Atención y orientación familiar.
  • Proceso de orientación vocacional ocupacional.

Días: Martes y jueves.

Solicitar turnos: 221 6010012

Reflexología

Alicia Rosa Osso
Mat. N° 99543

El bienestar de tu cuerpo desde los pies

  • DISOLUCIÓN DE ESPOLÓN CALCANEO
  • TECNICAS DE RELAJACIÓN CORPORAL TOTAL
  • SESIONES DE REIKI

Turnos: 2223-430399 / 11-2687-8883

Atención jurídica

Malena Ygounet
Abogada

Solicitar turnos: 221-6260856

Clases e instructorado de meditación

Estela Perningotti

CONSULTAS: 2223 67- 6252

¿QUERÉS SUMARTE?

Nos encontramos en Ferrari 485. E/ Azcuénaga y Sáenz peña. Timbre 2

