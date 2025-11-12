Consultá nuestra cartilla
Somos un lugar de coworking que brinda un espacio de atención de distintos profesionales.
Contamos con 2 ambientes amplios compartidos que funcionan como consultorios y oficinas para profesionales, cocina, sala de espera y baño.
El coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes y emprendedores compartir un mismo espacio de trabajo de atención tanto físico como virtual para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente y fomentar a su vez proyectos conjuntos.
Nos encontramos en Ferrari 485. E/ Azcuénaga y Sáenz peña. Timbre 2 .
Podés consultarnos y comunicarte al: 2223- 430399
NUESTROS PROFESIONALES
SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
Adriana Da Silva – 2223574420
REIKI USUI
RESPIRACIÓN HOLOTRÓPICA
DERMATOCOSMIATRA
ESPACIO DE TAROT EVOLUTIVO
A través de consultas ágiles y prácticas podrás una evolución continua y obtener una devolución del proceso, además vas a poder hacer preguntas al péndulo para que te guíe y obtener un acompañamiento adaptado a tus necesidades, obteniendo un proceso personalizado.
Para solicitar tu consulta contactate al 2226 554118
Podés obtener más información siguiendo su instagram @7gatostarot
TERAPIA PSICOCORPORAL
Romina Melul es una Terapeuta Psicocorporal comprometida con el bienestar integral de sus clientes. Ofrece una variedad de servicios que incluyen Masaje Integrador, Lectura Corporal, y Flores de Bach. Además, Romina facilita sesiones de Yoga Online, brindando accesibilidad y comodidad para quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental desde cualquier lugar.
Para más información, puedes visitar su página web en www.espaciosatsanga.com o seguirla en Instagram en @satsanga.yoga. También puedes contactarla directamente al 11 4034 9257.
Psicología
Iris Araceli Larrondo
Lic. en Psicología.
MP 51668
- Atención de niños adolescentes y adultos.
- Orientación en los aprendizajes.
- Desórdenes alimenticios.
- Uso problemático de sustancias.
- Atención y orientación familiar.
- Proceso de orientación vocacional ocupacional.
Días: Martes y jueves.
Solicitar turnos: 221 6010012
Reflexología
Alicia Rosa Osso
Mat. N° 99543
El bienestar de tu cuerpo desde los pies
- DISOLUCIÓN DE ESPOLÓN CALCANEO
- TECNICAS DE RELAJACIÓN CORPORAL TOTAL
- SESIONES DE REIKI
Turnos: 2223-430399 / 11-2687-8883
Atención jurídica
Malena Ygounet
Abogada
Solicitar turnos: 221-6260856
Clases e instructorado de meditación
Estela Perningotti
CONSULTAS: 2223 67- 6252
¿QUERÉS SUMARTE?
Podés consultarnos y comunicarte al: 2223- 430399
Nos encontramos en Ferrari 485. E/ Azcuénaga y Sáenz peña. Timbre 2
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp