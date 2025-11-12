En Carabelli Técnico, de Brandsen, somos especialistas en motores, herramientas y máquinas de jardín.
Reparamos, vendemos repuestos y realizamos servicio técnico integral para tractores cortacésped, grupos electrógenos y desmalezadoras.
Representantes oficiales de Briggs & Stratton, YATO y NIWA. ¡Tu máquina en manos expertas!

Carabelli Técnico – Service y Repuestos

CARABELLI TÉCNICO

¿Tu tractor cortacésped no arranca?
¿Tu grupo electrógeno falla?
¿Tu desmalezadora se ahogó y no arranca?

En Carabelli Técnico, de Brandsen, somos técnicos con 8 años de experiencia y representantes oficiales de Briggs & Stratton, YATO y NIWA.

Reparamos y vendemos repuestos para:

  • Motores: Briggs & Stratton, Stihl, Husqvarna y marcas chinas
  • Tractores cortacésped: Husqvarna, Murray, Poulan, Cub Cadet®, MTD®
  • Herramientas de mano: Bahco, Milwaukee, Stanley y más

Service integral de:

  • Tractor cortacésped
  • Grupos electrógenos
  • Máquinas de jardín y campo

Repuestos originales en stock – y si no lo tenemos, lo conseguimos en 24 horas.

📌 Traé tu máquina: te damos un diagnóstico real, sin vueltas.

WhatsApp +54 9 2223 670404
📍 Brandsen · Técnicos especializados en motores y maquinaria · Representantes oficiales

