CARABELLI TÉCNICO

¿Tu tractor cortacésped no arranca?

¿Tu grupo electrógeno falla?

¿Tu desmalezadora se ahogó y no arranca?

En Carabelli Técnico, de Brandsen, somos técnicos con 8 años de experiencia y representantes oficiales de Briggs & Stratton, YATO y NIWA.

✅Reparamos y vendemos repuestos para: Motores: Briggs & Stratton, Stihl, Husqvarna y marcas chinas

Briggs & Stratton, Stihl, Husqvarna y marcas chinas Tractores cortacésped: Husqvarna, Murray, Poulan, Cub Cadet®, MTD®

Husqvarna, Murray, Poulan, Cub Cadet®, MTD® Herramientas de mano: Bahco, Milwaukee, Stanley y más

✅Service integral de: Tractor cortacésped

Grupos electrógenos

Máquinas de jardín y campo

✅Repuestos originales en stock – y si no lo tenemos, lo conseguimos en 24 horas.

📌 Traé tu máquina: te damos un diagnóstico real, sin vueltas.