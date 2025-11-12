En Carabelli Técnico, de Brandsen, somos especialistas en motores, herramientas y máquinas de jardín.
Reparamos, vendemos repuestos y realizamos servicio técnico integral para tractores cortacésped, grupos electrógenos y desmalezadoras.
Representantes oficiales de Briggs & Stratton, YATO y NIWA. ¡Tu máquina en manos expertas!
CARABELLI TÉCNICO
¿Tu tractor cortacésped no arranca?
¿Tu grupo electrógeno falla?
¿Tu desmalezadora se ahogó y no arranca?
En Carabelli Técnico, de Brandsen, somos técnicos con 8 años de experiencia y representantes oficiales de Briggs & Stratton, YATO y NIWA.
✅Reparamos y vendemos repuestos para:
- Motores: Briggs & Stratton, Stihl, Husqvarna y marcas chinas
- Tractores cortacésped: Husqvarna, Murray, Poulan, Cub Cadet®, MTD®
- Herramientas de mano: Bahco, Milwaukee, Stanley y más
✅Service integral de:
- Tractor cortacésped
- Grupos electrógenos
- Máquinas de jardín y campo
✅Repuestos originales en stock – y si no lo tenemos, lo conseguimos en 24 horas.
📌 Traé tu máquina: te damos un diagnóstico real, sin vueltas.+54 9 2223 670404
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp