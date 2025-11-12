Para más información, acercate a la Oficina de Educación de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

La Subsecretaría de Educación y Juventud de la Municipalidad de Brandsen, informó que se estará realizando la preinscripción 2026 a la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la UNLP, para las carreras de Lic. en Admnistración; Lic. en Ciencias Económicas y Contador Público.

Los interesados, podrán hacerlo hasta el viernes 12 de diciembre, mediante la página de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP).

Preinscripción (modalidad no presencial) a través del Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNLP (SIPU).

Para más información acercate a la Oficina de Educación -Av. Sáenz Peña Nº676- de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 o comunicate a educacion@brandsen.gob.ar

PASO 1: PREINSCRIPCIÓN (modalidad no presencial)

Primero deberás realizar una preinscripción online. Esta preinscripción tendrá carácter de declaración jurada.

Cuando la hagas, tené presente que deberás proporcionar en formato digital una serie de documentos:

>>> Mirá acá cuál es la documentación a presentar

Cuando la completes recordá:

NO colocar símbolos ni abreviaturas

Colocar tu/s nombre/s y apellido/s de la misma forma en que figuran en tu DNI

Seleccionar correctamente la Sede en la que te desees inscribir

La constancia de preinscripción que te emita el sistema en este momento deberás presentarla en IMPRESA en la Sede Regional correspondiente cuando concurras en forma presencial (PASO 3).

Si necesitan ponerse en contacto con vos lo harán a través del correo electrónico que declaraste. Por lo tanto, es importante que lo revises con frecuencia.

>>> Tutorial: Preinscripción y elección de propuesta

>>> Tutorial: Preinscripción – Recuperar clave de usuario

PASO 2: AUTOEVALUACIONES (modalidad no presencial)

El segundo paso que te proponemos consiste en que completes una serie de autoevaluaciones virtuales con respuesta inmediata las cuales te permitirán conocer cuán preparado estás para iniciar tu carrera en la FCE.

>>> Conocé más acerca de las autoevaluaciones

24 horas después que te hayas preinscripto (PASO 1) estarás en condiciones de ingresar a: ingresantes2025 y realizar las autoevaluaciones. El comprobante que obtengas al finalizarlas deberás presentarlo impreso cuando concurras en forma presencial a la Sede Regional (PASO 3).

PASO 3: CONFIRMACIÓN DE TU PREINSCRIPCIÓN (modalidad presencial)

En el día y horario establecido (consúltalo en tu Sede Regional) deberás presentarte en forma PRESENCIAL para CONFIRMAR tu preinscripción y acercar la documentación que se te requiera. A saber:

DNI original y copia (frente y dorso)

Constancia de preinscripción (IMPRESA) que obtendrás en el PASO 1

Constancia de realización de las autoevaluaciones (IMPRESA) que obtendrás en el PASO 2

Original y copia de la constancia de la escuela secundaria (Título secundario o Certificado de título en trámite o Certificado de alumno regular) que adjuntaste en tu preinscripción.

IMPORTANTE: VACUNAS

Para tu ingreso a la universidad necesitás certificar que contás con una serie de vacunas por medio de tu Libreta Sanitaria o de un certificado emitido por un Organismo Oficial. Las vacunas con las que debés contar son: Hepatitis B, Triple o Doble Bacteriana y Triple Viral.

Si tenés alguna duda sobre la inscripción o sobre la documentación que debés presentar, contactate con el Departamento de Estudiantes de la FCE a través del correo electrónico:

estudiantes.ingreso@econo.unlp.edu.ar o a través de las vías de contacto de tu Sede Regional.

