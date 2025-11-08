Esta mañana, la curiosa página a la que redirigen los códigos QR pegados en distintos puntos de Brandsen volvió a cambiar.

El fondo negro, la cuenta regresiva y los mensajes enigmáticos siguen ahí, pero esta vez el texto visible muestra una nueva frase:

“Muchos se rinden a mitad del camino, sin florecer ni volar. Caen sin saber que jamás volverán a subir.”

Además, los mensajes en código morse que aparecen escondidos en el sitio también se modificaron: el de ayer formaba la palabra “Echoes”, y el de hoy es “of”. Todo indica que, a medida que pasan los días, las piezas van encajando para formar una frase o un nombre.

Los códigos QR, que aparecieron pegados en distintos sectores de la ciudad, siguen despertando la curiosidad de los vecinos. Lejos de tratarse de un virus o una estafa, el sitio resulta completamente seguro, aunque su propósito continúa siendo un enigma.

Por ahora, el reloj sigue corriendo y la expectativa crece: ¿qué pasará cuando la cuenta regresiva llegue a cero?

Esta mañana, nuestra Ciudad amaneció con una curiosidad que llamó la atención de varios vecinos: varios puntos de la localidad tienen códigos QR pegados.

Los mismos ya fueron escaneados por varias personas curiosas y llevan a una página que presenta una cuenta regresiva sobre un fondo negro y la frase «El silencio oculta algo que no queremos ver. A veces ese ‘algo’ se vuelve inminente e impredecible». ¿Quizá haya algún mensaje escondido?

Lejos de ser un virus o una estafa, la página es totalmente segura, por lo que llama aún más la atención qué pasará cuando el contador llegue a cero, y quiénes fueron las personas que de repente lograron que estos códigos aparezcan dispersos por Brandsen. Si bien no lo pudimos confirmar, se trataría de un proyecto escolar.

NUEVAS MODIFICACIONES EN LA PÁGINA

Hoy, la página a la cual llevan los códigos QR pegados en las calles, sigue con la cuenta regresiva activa. Sin embargo, el poema que se encuentra debajo del contador cambió por uno distinto: «Cuando el telón caiga ¿Llegarás a ver lo que nunca pudiste?».

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp