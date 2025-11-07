En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre la agenda que tendrá el reconocido actor en la capital bonaerense.

El reconocido actor y cineasta estadounidense Johnny Depp llegará a la ciudad de La Plata la próxima semana. Su visita forma parte de la gira internacional de presentación de su nueva película “Modì: Three Days on the Wings of Madness”.

La agenda del artista comenzará el próximo miércoles 12 de noviembre con una reunión con el Intendente Julio Alak en el Palacio Municipal. Luego, se realizará un acto oficial de reconocimiento, en el que Depp recibirá el título de “Visitante ilustre” por su destacada trayectoria artística y su aporte a la cultura internacional.

Posteriormente, el actor recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y, por último, la jornada culminará en el Teatro Coliseo Podestá, con una esperada “Masterclass Abierta y Entrevista Pública” junto al actor italiano Riccardo Scamarcio. Además, se realizará una función de gala (pre avant-premiere) exclusiva para invitados y prensa, la cual sería en principio a partir de las 18.

Desde la capital provincial destacaron que: “La visita de Johnny Depp representa un nuevo hito cultural para La Plata, que busca consolidarse como un polo artístico y cinematográfico de relevancia internacional, fortaleciendo el vínculo entre arte, industria y gestión cultural”.

POR QUÉ JOHNNY DEPP LLEGA A LA PLATA

La visita forma parte de la gira internacional de presentación de su nueva película, Modì: Three Days on the Wings of Madness, su segunda experiencia como director y una producción que cuenta con la participación de Al Pacino. Según informaron, Depp arribará al país acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez y desarrollará distintas actividades.

Antes de su paso por La Plata, el martes 11 de noviembre, asistirá a la avant premiere del film en Cinemark Palermo, en Buenos Aires, donde hablará sobre su regreso a la dirección y producción cinematográfica. Posteriormente, será entrevistado por Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano (Telefe).

Fuente: El Editor Platense

