📢 OPORTUNIDAD LABORAL Importante Empresa de Brandsen

Se encuentra en la búsqueda de personal ADMINISTRATIVO/A, con un perfil dinámico, proactivo y organizado.

Requisitos y habilidades deseadas:

Experiencia comprobable en áreas de cobranzas, pagos y bancos.

Conocimientos contables.

Manejo avanzado de Excel y herramientas de Office.

Uso de sistemas de gestión administrativa.

Los/as interesados/as deberán enviar su CV con remuneración pretendida a: