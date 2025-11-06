Importante empresa busca personal con perfil dinámico, proactivo y organizado.

Oportunidad Laboral – Empresa de Brandsen

Se encuentra en la búsqueda de personal ADMINISTRATIVO/A, con un perfil dinámico, proactivo y organizado.

Requisitos y habilidades deseadas:

  • Experiencia comprobable en áreas de cobranzas, pagos y bancos.
  • Conocimientos contables.
  • Manejo avanzado de Excel y herramientas de Office.
  • Uso de sistemas de gestión administrativa.

Los/as interesados/as deberán enviar su CV con remuneración pretendida a:

✉️ Enviar CV
