Importante empresa busca personal con perfil dinámico, proactivo y organizado.
📢 OPORTUNIDAD LABORAL
Importante Empresa de Brandsen
Se encuentra en la búsqueda de personal ADMINISTRATIVO/A, con un perfil dinámico, proactivo y organizado.
Requisitos y habilidades deseadas:
- Experiencia comprobable en áreas de cobranzas, pagos y bancos.
- Conocimientos contables.
- Manejo avanzado de Excel y herramientas de Office.
- Uso de sistemas de gestión administrativa.
Los/as interesados/as deberán enviar su CV con remuneración pretendida a:
