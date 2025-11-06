Compartimos una búsqueda de trabajo difundida por la Cámara de Comercio, Industria y Producción.

Empresa local se encuentra en búsqueda de administrativo/a y personal de ventas.

ADMINISTRATIVO/A

Requisitos:

– Manejo de Windows y Excel.

VENDEDOR DE MOSTRADOR

Requisitos:

– Conocimiento en el rubro de ferreteria y sanitarios.

– Disponibilidad full time.

– Realizar y recibir pedidos.

– Experiencia en ventas.

Interesados, enviar CV a: lacamaradebrandsen@gmail.com ASUNTO: ADMINISTRATIVO/VENTAS

