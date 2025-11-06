Compartimos una búsqueda de trabajo difundida por la Cámara de Comercio, Industria y Producción.
Empresa local se encuentra en búsqueda de administrativo/a y personal de ventas.
ADMINISTRATIVO/A
Requisitos:
- – Manejo de Windows y Excel.
VENDEDOR DE MOSTRADOR
Requisitos:
- – Conocimiento en el rubro de ferreteria y sanitarios.
- – Disponibilidad full time.
- – Realizar y recibir pedidos.
- – Experiencia en ventas.
Interesados, enviar CV a: lacamaradebrandsen@gmail.com ASUNTO: ADMINISTRATIVO/VENTAS
