Una cuenta regresiva, un poema y muchas preguntas.

Esta mañana, nuestra Ciudad amaneció con una curiosidad que llamó la atención de varios vecinos: varios puntos de la localidad tienen códigos QR pegados.

Los mismos ya fueron escaneados por varias personas curiosas y llevan a una página que presenta una cuenta regresiva sobre un fondo negro y la frase «El silencio oculta algo que no queremos ver. A veces ese ‘algo’ se vuelve inminente e impredecible». ¿Quizá haya algún mensaje escondido?

Lejos de ser un virus o una estafa, la página es totalmente segura, por lo que llama aún más la atención qué pasará cuando el contador llegue a cero, y quiénes fueron las personas que de repente lograron que estos códigos aparezcan dispersos por Brandsen. Si bien no lo pudimos confirmar, se trataría de un proyecto escolar.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp