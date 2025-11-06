Una cuenta regresiva, un poema y muchas preguntas.
Esta mañana, nuestra Ciudad amaneció con una curiosidad que llamó la atención de varios vecinos: varios puntos de la localidad tienen códigos QR pegados.
Los mismos ya fueron escaneados por varias personas curiosas y llevan a una página que presenta una cuenta regresiva sobre un fondo negro y la frase «El silencio oculta algo que no queremos ver. A veces ese ‘algo’ se vuelve inminente e impredecible». ¿Quizá haya algún mensaje escondido?
Lejos de ser un virus o una estafa, la página es totalmente segura, por lo que llama aún más la atención qué pasará cuando el contador llegue a cero, y quiénes fueron las personas que de repente lograron que estos códigos aparezcan dispersos por Brandsen. Si bien no lo pudimos confirmar, se trataría de un proyecto escolar.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp