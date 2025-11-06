El viernes 14 de noviembre se desarrollará una jornada comunitaria «Educar para proteger el futuro», abierta a todas las personas que quieran acercarse e informarse sobre este problema de salud tan frecuente.

La Municipalidad de Brandsen, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y PRODIABA Brandsen, invita a la comunidad a participar de una jornada abierta y saludable con el objetivo de promover la prevención, el cuidado y el acompañamiento en torno a la diabetes.

Durante la actividad se realizarán controles gratuitos de glucemia, presión arterial y peso, además de charlas informativas sobre alimentación saludable, prevención de factores de riesgo y cuidados de los pies. También habrá actividades físicas, sorteos saludables y un espacio de consulta con profesionales de la salud.

Lugar: CAPS Los Pinos – Calle 11 y Daguerre (Barrio Los Pinos)

Horario: de 11:00 a 15:00 hs

La propuesta invita a compartir, aprender y fortalecer hábitos de cuidado para mejorar la calidad de vida de todas las personas, con especial atención en la prevención.

