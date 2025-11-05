La Oficina de Empleo de la Comuna dio a conocer una solicitud para trabajar en la zona.

PERFIL: Empleado de mantenimiento general.

DISPONIBILIDAD: Jornada completa.

REQUISITOS: Conocimientos básicos en gas, electricidad y plomería; Contar con movilidad propia (Zona de Gómez)

INTERESADOS ACERCARSE A:

Oficina de Empleo Municipal – Mitre 484
de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs

