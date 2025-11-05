La Oficina de Empleo de la Comuna dio a conocer una solicitud para trabajar en la zona.
PERFIL: Empleado de mantenimiento general.
DISPONIBILIDAD: Jornada completa.
REQUISITOS: Conocimientos básicos en gas, electricidad y plomería; Contar con movilidad propia (Zona de Gómez)
INTERESADOS ACERCARSE A:
Oficina de Empleo Municipal – Mitre 484
de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
InfoBrandsen Empleos
Podes sumarte a nuestro canal para recibir las ofertas en tu celular.
Hace click en la siguiente imágen y ya sos parte!