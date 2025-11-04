Este sábado se realizará una caminata en el arroyo San Luis

El 8 de noviembre se llevará a cabo una caminata que fue organizada por el colectivo de Áreas protegidas para el Río Samborombón, en el marco de los relevamientos mensuales realizados sobre la flora y fauna.

La actividad es libre y gratuita, pero para participar deberán inscribirse de manera obligatoria haciendo click acá, ya que al arroyo sólo se puede ingresar con vehículos y es importante saber la cantidad exacta de personas que asistirán para tener en cuenta cuántos autos son necesarios.

Es importante que lleven los siguientes elementos: protector solar – repelente – gorra de sol – pantalón largo – zapatillas duras para poder caminar con comodidad (es necesario que sean duras, como calzado de trabajo, trekking o cuero, en lo posible que no sean de materiales como lona) – 1 litro de agua por persona – un refrigerio o refuerzo para media mañana.

Una aclaración pertinente es que el evento se suspenderá en caso de lluvia.

Puntos de encuentro

07:30 – SALIDA DESDE LA TERMINAL DE BRANDSEN.

08:00 – AUTÓDROMO MOURA.

Quienes quieran realizar algún tipo de consulta pueden hacerlo enviando un mensaje al (2223)49-2698 (Pablo) o al (011)36302122 (Agustina).

