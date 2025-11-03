El 22 y 23 de noviembre, en la Hipólito Yrigoyen llega una nueva edición de una celebración que quiere arraigarse en el calendario local.

La Ciudad se prepara para volver a tener un evento muy esperado ya que el sábado 22 y domingo 23 de noviembre se realizará el 2do Encuentro Regional de la Cerveza Artesanal que contará con música, comida y artesanías con entrada libre y gratuita. La misma se dará en la Plaza Hipólito Yrigoyen y promete ser un evento convocante con productores cerveceros de la zona.

Si bien la grilla de artistas aun no fue confirmada oficialmente, sí se sabe que estará presente en el Escenario Tamara Castro, el cantante de cumbia santafesina Mario Luis, quien de hecho ya promocionó su presencia en redes: “En el marco de la Gira 2025 llego a la Fiesta Regional de la Cerveza en Brandsen. Junto a mi banda estaré en la plaza Hipólito Yrigoyen, no te lo podés perder”.

“AHORA HAY UNA CULTURA Y LA GENTE SABE MUCHO MÁS”

En vísperas de la primera celebración, el año pasado en IB Desconectados habíamos hablado con Sebastián Rodríguez Cano, productor cervecero local quien esperaba con mucha expectativa el debut de esta fiesta:“Ojalá que sea la primera de muchas”. Y destacó los beneficios de nuestra Ciudad: “Para una buena cerveza, el agua de Brandsen es propicia”.

Con más de 15 años de trayectoria, relató que en los inicios con su emprendimiento“era muy difícil entrar a los bares o imponer la cerveza artesanal”. Sin embargo, señaló que “ahora hay una cultura, como con el vino, y la gente sabe mucho más”.

