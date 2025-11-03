La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario para el undécimo mes del año. ¿Cuándo cobro?
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en septiembre del 2,08%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $403.150,65. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $403.150,65 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:
- Pensión Madre de 7 hijos: $403.150,65
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,52
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $303.205,46
Las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,08%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $119.714,29, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $389.808,61, la Asignación Familiar por Hijo a $59.862,25 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $190.902.
Pensiones no Contributivas (PNC)
- • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Jubilados y pensionados de la mínima
- • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- • DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo
- • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- • DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación Por Embarazo
- • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- • DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- • Primera Quincena, todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
- • Segunda Quincena, todas las terminaciones de documento: 26 de noviembre al 10 de diciembre
Desempleo
PLAN 1
- • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
PLAN 2
• Todas las terminaciones de documento: 30 de octubre al 10 de noviembre
