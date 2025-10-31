En un recorrido de 25 días, podrás conocer destinos con historia y paisajes de ensueño. Acercate a Larrea 1086 y viví la experiencia.

Add Travel Group presentó una nueva salida grupal acompañada para 2026 que invita a descubrir lo mejor del sur de Italia y Malta. Con salida confirmada el 20 de mayo, este viaje combina historia, sabores, paisajes costeros y cultura viva, en un recorrido de 25 días por la región de la Puglia y Malta, con el acompañamiento de un representante de la agencia durante todo el trayecto a partir de Ezeiza.

El itinerario arranca en Bari, capital de Apulia, para luego visitar joyas como Polignano a Mare, Lecce, Gallipoli, Alberobello, Matera y Tropea, entre muchas otras. Durante los primeros días, los viajeros podrán recorrer callecitas de piedra, pueblos blancos, viñedos y costas azules, disfrutando de lo más auténtico del sur italiano. La propuesta también incluye noches libres para disfrutar del mar en Tropea y una excursión a las Islas Eolias.

El viaje continúa con la llegada a la bella Taormina, y desde allí se cruza en ferry hacia Malta, donde se dedican nueve noches completas para recorrer los templos megalíticos, mercados locales, el pintoresco pueblo de Marsaxlokk, la capital La Valetta, y hasta la mágica isla de Gozo, con excursiones, paseos en barco y tiempo libre para descansar o explorar.

La propuesta incluye vuelos con ITA Airways, traslados en bus privado, guía acompañante desde Ezeiza, alojamiento en hoteles seleccionados, desayunos, varias comidas y excursiones con guía local en español. Son en total 23 noches de alojamiento, con actividades pensadas para descubrir tanto lo histórico como lo paisajístico, sin apuros, con tiempo para caminar, disfrutar y vivir a fondo cada lugar.

PRECIO, FINANCIACIÓN Y RESERVA

El valor total del viaje es de USD 10.650 por persona en base doble, y lo mejor es que lo podés pagar en cuotas fijas.

El cupo es limitado y la habitación a compartir está garantizada para quienes viajen solos.

UNA EXPERIENCIA PENSADA AL DETALLE

Con 18 años de trayectoria y más de 1000 pasajeros en salidas grupales, Add Travel Group se consolida como una de las agencias más activas en la organización de viajes acompañados. Cada propuesta es diseñada con un enfoque personalizado, teniendo en cuenta la comodidad, la seguridad y la experiencia integral del pasajero.

Para más información y reservas:

📞 0810 345 4455

📱 WhatsApp: +54 9 11 2776-2595

🌐 Redes sociales:

Facebook: Add Travel Group

Instagram: @viajesaddtravelgroup

También se puede consultar personalmente en las oficinas de Larrea 1086, Brandsen, donde el equipo de la agencia brindará todo el asesoramiento necesario para vivir esta experiencia.

