Una vecina dialogó con este portal para expresar su preocupación ya que en la esquina de la excalle 16, la visibilidad no es buena.

Tamara dialogó con InfoBrandsen para reclamar sobre el estado de un baldío que está en la intersección de Sáenz Peña y Hernán Figoeroa Reyes -excalle 16-, barrio La Manzana. «Está tan largo el pasto que dificulta ver quien viene sobre la calle asfaltada», expresó.}

Y remarcó que la situación es más preocupante «en los horarios en que los chicos van la escuela y el jardín». Por último pidió por una pronta solución antes que pase a mayores.

