Desde las 16, la Comuna invita al Paseo del Río, donde habrá encuentro histórico y paseo de artesanos, entre otras actividades.

La Dirección de Turismo local en conjunto con la Comuna invita a los vecinos a pasar el día en el Paseo del Río Samborombón de Las Acacias en el marco de los 75 años del barrio. Este espacio que fue recuperado por los lugareños y la Comuna.

Una tarde para disfrutar al aire libre: feria, mateada, música, gastronomía y naturaleza, donde se además de una charla histórica sobre los orígenes del barrio, habrá feria de emprendedores y contará con la presentación del saxofonista Mariano Romero.

📅 Sábado 1º de noviembre – 16:00 hs

📍 Calle Divisoria y bajada al río

🔎 Como llegar? Desde Ruta 215, bajar por calle Pueblos aborígenes, la cual te lleva directo.

