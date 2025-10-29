¡Atención emprendedoras y emprendedores! 📣





VENTA DE FONDO DE COMERCIO

Esta es una oportunidad única para tener tu propio negocio de bienestar y estética. Ofrecemos Venta llave en mano de un hermoso local de Spa Home, totalmente equipado y listo para empezar a trabajar desde el primer día.

Detalles de la Venta:

Todo el mobiliario a la vista: Camilla, sillas, mesas auxiliares.

Camilla, sillas, mesas auxiliares. Equipamiento incluido: Luces especializadas, cortinas, estanterías, y más.

Luces especializadas, cortinas, estanterías, y más. Activos del Negocio: Cartera de clientes ya formada. Redes sociales activas y en funcionamiento. WhatsApp de atención al cliente activo.



Ubicación y Logística:

Hermoso local listo para operar.

Dirección: Calle Ramírez 455, B° La Dolly, Brandsen (a una cuadra de Ruta 215)

Calle Ramírez 455, B° La Dolly, Brandsen (a una cuadra de Ruta 215) Facilidad de Trámite: Contrato de alquiler listo para cambiar firma ¡YA!

Contacto: 2223 431768 (Verónica)

Cuidá tu piel

💆‍♀️ Cuidá tu piel con tratamientos personalizados Combinamos tecnología, experiencia y cuidado para resultados efectivos y seguros. Renová, hidratá y revitalizá tu piel con los mejores activos y tecnología. ✨ Tratamientos disponibles Tratamientos Faciales

Tratamientos Corporales

Masajes Corporales

Manicura

Pedicura

Peluquería

Depilación Definitiva

Aparatología 👁️ Cejas y pestañas perfectas Perfilado de cejas – Diseño personalizado para resaltar tu mirada

– Diseño personalizado para resaltar tu mirada Extensiones de pestañas – Elegí el volumen ideal para vos: 💖 2D y 3D → Efecto natural con mayor definición

💎 4D y 5D → Más volumen sin perder ligereza

🔥 6D → Máxima densidad para una mirada intensa y sofisticada 💆‍♀️ Cuidado facial y corporal 🌿 Peelings faciales – Renovación celular y piel más luminosa

🧼 Limpieza profunda – Eliminá impurezas y sentí tu piel más fresca

💆‍♂️ Masajes relajantes – Desconectá y recuperá el equilibrio 🦶 Tratamientos podológicos Ofrecemos tratamientos personalizados con tecnología avanzada (láser y alta frecuencia), ideales para tratar: Uñas encarnadas

Callosidades y durezas

Hongos (onicomicosis)

Pie de atleta

Talones agrietados ✨ ¿Cuál es el ideal para vos? ¡Escribinos y descubrilo! 📞 Reservá tu turno por WhatsApp







