¡Atención emprendedoras y emprendedores! 📣
VENTA DE FONDO DE COMERCIO
Esta es una oportunidad única para tener tu propio negocio de bienestar y estética. Ofrecemos Venta llave en mano de un hermoso local de Spa Home, totalmente equipado y listo para empezar a trabajar desde el primer día.
Detalles de la Venta:
- Todo el mobiliario a la vista: Camilla, sillas, mesas auxiliares.
- Equipamiento incluido: Luces especializadas, cortinas, estanterías, y más.
- Activos del Negocio:
- Cartera de clientes ya formada.
- Redes sociales activas y en funcionamiento.
- WhatsApp de atención al cliente activo.
Ubicación y Logística:
- Hermoso local listo para operar.
- Dirección: Calle Ramírez 455, B° La Dolly, Brandsen (a una cuadra de Ruta 215)
- Facilidad de Trámite: Contrato de alquiler listo para cambiar firma ¡YA!
Contacto: 2223 431768 (Verónica)
💆♀️ Cuidá tu piel con tratamientos personalizados
Combinamos tecnología, experiencia y cuidado para resultados efectivos y seguros.
Renová, hidratá y revitalizá tu piel con los mejores activos y tecnología.
✨ Tratamientos disponibles
- Tratamientos Faciales
- Tratamientos Corporales
- Masajes Corporales
- Manicura
- Pedicura
- Peluquería
- Depilación Definitiva
- Aparatología
👁️ Cejas y pestañas perfectas
- Perfilado de cejas – Diseño personalizado para resaltar tu mirada
- Extensiones de pestañas – Elegí el volumen ideal para vos:
💖 2D y 3D → Efecto natural con mayor definición
💎 4D y 5D → Más volumen sin perder ligereza
🔥 6D → Máxima densidad para una mirada intensa y sofisticada
💆♀️ Cuidado facial y corporal
- 🌿 Peelings faciales – Renovación celular y piel más luminosa
- 🧼 Limpieza profunda – Eliminá impurezas y sentí tu piel más fresca
- 💆♂️ Masajes relajantes – Desconectá y recuperá el equilibrio
🦶 Tratamientos podológicos
Ofrecemos tratamientos personalizados con tecnología avanzada (láser y alta frecuencia), ideales para tratar:
- Uñas encarnadas
- Callosidades y durezas
- Hongos (onicomicosis)
- Pie de atleta
- Talones agrietados
✨ ¿Cuál es el ideal para vos? ¡Escribinos y descubrilo!
