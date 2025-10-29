¡Atención emprendedoras y emprendedores! 📣


VENTA DE FONDO DE COMERCIO

Esta es una oportunidad única para tener tu propio negocio de bienestar y estética. Ofrecemos Venta llave en mano de un hermoso local de Spa Home, totalmente equipado y listo para empezar a trabajar desde el primer día.

Detalles de la Venta:

  • Todo el mobiliario a la vista: Camilla, sillas, mesas auxiliares.
  • Equipamiento incluido: Luces especializadas, cortinas, estanterías, y más.
  • Activos del Negocio:
    • Cartera de clientes ya formada.
    • Redes sociales activas y en funcionamiento.
    • WhatsApp de atención al cliente activo.

Ubicación y Logística:

  • Hermoso local listo para operar.
  • Dirección: Calle Ramírez 455, B° La Dolly, Brandsen (a una cuadra de Ruta 215)
  • Facilidad de Trámite: Contrato de alquiler listo para cambiar firma ¡YA!

Contacto: 2223 431768 (Verónica)

Cuidá tu piel

💆‍♀️ Cuidá tu piel con tratamientos personalizados

Combinamos tecnología, experiencia y cuidado para resultados efectivos y seguros.

Renová, hidratá y revitalizá tu piel con los mejores activos y tecnología.

✨ Tratamientos disponibles

  • Tratamientos Faciales
  • Tratamientos Corporales
  • Masajes Corporales
  • Manicura
  • Pedicura
  • Peluquería
  • Depilación Definitiva
  • Aparatología

👁️ Cejas y pestañas perfectas

  • Perfilado de cejas – Diseño personalizado para resaltar tu mirada
  • Extensiones de pestañas – Elegí el volumen ideal para vos:

💖 2D y 3D → Efecto natural con mayor definición
💎 4D y 5D → Más volumen sin perder ligereza
🔥 6D → Máxima densidad para una mirada intensa y sofisticada

💆‍♀️ Cuidado facial y corporal

  • 🌿 Peelings faciales – Renovación celular y piel más luminosa
  • 🧼 Limpieza profunda – Eliminá impurezas y sentí tu piel más fresca
  • 💆‍♂️ Masajes relajantes – Desconectá y recuperá el equilibrio

🦶 Tratamientos podológicos

Ofrecemos tratamientos personalizados con tecnología avanzada (láser y alta frecuencia), ideales para tratar:

  • Uñas encarnadas
  • Callosidades y durezas
  • Hongos (onicomicosis)
  • Pie de atleta
  • Talones agrietados

✨ ¿Cuál es el ideal para vos? ¡Escribinos y descubrilo!

📞 Reservá tu turno por WhatsApp
📍 Ramírez 455, Bº La Dolly
💚 Te esperamos para cuidarte como te merecés.



