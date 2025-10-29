El jueves 30 de octubre, el Instituto Federico Brandsen llevará a cabo una nueva jornada de donación de sangre.
La misma tendrá lugar en la Asociación Médica de nuestra ciudad que está ubicada en Av. Rivadavia N°45, entre las 08:30 y las 12:30. Quienes quieran donar, deben cumplir con un listado de requisitos:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Pesar más de 50kg.
- Gozar de buena salud.
- No estar en ayunas: podés desayunar antes de acercarte a donar.
- Presentar DNI.
- No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses.
- No haber tenido fiebre, infecciones o cirugías recientes.
- No estar embarazada ni haber tenido un parto en los últimos 6 meses.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp