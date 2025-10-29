El jueves 30 de octubre, el Instituto Federico Brandsen llevará a cabo una nueva jornada de donación de sangre.

La misma tendrá lugar en la Asociación Médica de nuestra ciudad que está ubicada en Av. Rivadavia N°45, entre las 08:30 y las 12:30. Quienes quieran donar, deben cumplir con un listado de requisitos:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Pesar más de 50kg.
  • Gozar de buena salud.
  • No estar en ayunas: podés desayunar antes de acercarte a donar.
  • Presentar DNI.
  • No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses.
  • No haber tenido fiebre, infecciones o cirugías recientes.
  • No estar embarazada ni haber tenido un parto en los últimos 6 meses.

