Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – Octubre y noviembre 2025

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza y La Torre) nos brinda la siguiente información actualizada.

TURNOS DE OCTUBRE 2025

TURNOS DE NOVIEMBRE 2025

CÍRCULO FARMACEÚTICO BRANDSEN

La venta de medicamentos fuera del ámbito de la Farmacia es ilegal. Por su seguridad siempre consulte a su médico y luego diríjase a su Farmacéutico de confianza.

María Esperanza: Saenz Peña esq. Segade – 02223 443891

Kroeger: Ituzaingó Nº 1153 – 02223 443239

Guzmán: Ituzaingó Nº 882- 02223 442497

Del Río: Ruta 215 Nº 152 – 2223.461772

Xamín: Rivadavia Nº 552 – 02223 445221

Desmoures: Mitre Nº 309 – 02223 442567 / Cel: 2223.432819

La Torre: Bellocq N°153 – 2223.462080

