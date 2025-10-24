El hecho se dio en la noche del jueves cuando un camión golpeó a un vehículo y prosiguió su marcha en dirección al centro. Ahora lo buscan para poder cruzar datos.

Un nuevo hecho de inseguridad vial se registró anoche en la Ciudad. Entre las 21.30 y las 22.00 del jueves, un camión impactó contra un vehículo estacionado sobre la calle Las Heras al 1100, entre Rivadavia y Segade, y se dio a la fuga sin dejar ningún tipo de aviso o contacto.

El auto, perteneciente a una mujer que trabaja en un comercio de la zona, resultó con importantes daños. El hecho terminó de confirmarse esta mañana cuando apareció un video del momento del impacto, donde se ve como lo engancha y arrastra el Chevrolet Corsa.

“Esperamos que se acerquen voluntariamente para cruzar los datos con los seguros y resolver el inconveniente lo antes posible. De no hacerlo, se iniciarán las acciones correspondientes”, expresó su familia en redes sociales, apelando a la colaboración de la comunidad.

Además pidieron que cualquier persona por cualquier información que puedan brindar sobre el camión a todos aquellos que lo reconozcan.

