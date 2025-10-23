Empresa local busca incorporar a una persona con experiencia comprobable en ventas de productos intangibles.
Empresa local se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial, mayor de 30 años y con experiencia en venta de Productos Intangibles.
Nos orientamos a una persona proactiva, con capacidad de negociación, orientación a resultados y buenas habilidades de comunicación. Se valorará la experiencia previa en atención a clientes, desarrollo de cartera y gestión comercial.
OFRECEMOS
- Incorporación inmediata.
- Experiencia previa en la venta de servicios intangibles (salud, seguros, servicios sociales, financieros, etc.).
Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.
Remuneración acorde al puesto y desempeño.
REQUISITOS EXCLUYENTES
- Edad: mayor de 30 años.
Experiencia comprobable en ventas.
Residencia en la zona.
Interesados, enviar CV con Foto a: gerencia@vitaprev.com.ar
ASUNTO: ASESOR COMERCIAL
