Empresa local busca incorporar a una persona con experiencia comprobable en ventas de productos intangibles.

Empresa local se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial, mayor de 30 años y con experiencia en venta de Productos Intangibles.

Nos orientamos a una persona proactiva, con capacidad de negociación, orientación a resultados y buenas habilidades de comunicación. Se valorará la experiencia previa en atención a clientes, desarrollo de cartera y gestión comercial.

OFRECEMOS

Incorporación inmediata.

Experiencia previa en la venta de servicios intangibles (salud, seguros, servicios sociales, financieros, etc.).

Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.

Remuneración acorde al puesto y desempeño.

REQUISITOS EXCLUYENTES

Edad: mayor de 30 años.

Experiencia comprobable en ventas.

Residencia en la zona.

Interesados, enviar CV con Foto a: gerencia@vitaprev.com.ar

ASUNTO: ASESOR COMERCIAL

