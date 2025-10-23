Empresa con base de Agro de Brandsen se encuentra en la búsqueda de personal para comercializar portafolio de combustibles, lubricantes y repuestos en la zona.
Principales responsabilidades
- -Desarrollar y captar la mayor cobertura y volumen de ventas en su zona de atención, con la meta de alcanzar los objetivos fijados por la compañía, manteniendo activa la cuota de mercado.
- -Identificar potenciales clientes, contactarlos y presentar propuestas comerciales en los distintos segmentos/canales de venta de su zona asignada
- -Implementar estrategias de ventas y marketing desarrolladas por la gerencia. Participar en campañas de promoción y actividades de ventas.
- -Realizar seguimiento continuo de las ventas en los clientes activos para asegurar su satisfacción con los productos. Atender y resolver consultas y problemas de manera oportuna (administración de la cta. cte.).
- -Preparar informes de ventas y actualizar bases de datos de clientes. Analizar resultados de ventas y proponer mejoras en los procesos comerciales.
Requisitos
- -Experiencia previa en ventas, preferiblemente en productos para el agro.
-Experiencia en análisis de datos y elaboración de informes.-
-Manejo intermedio del Paquete Office.
- -Disponibilidad para viajar (carnet de conducir al día).
-Comunicación efectiva, proactividad, negociación, responsabilidad y adaptabilidad al cambio.
Jornada de trabajo de 9 hs diarias, de lunes a viernes. La empresa provee movilidad.
Interesados, enviar CV indicando
remuneración pretendida al siguiente mail:
empleos@grupopenna.com.ar
