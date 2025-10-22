El coro municipal lanzó un bono contribución

El coro Maestro Mario Mancuso lanzó un bono que sorteará 10 ganadores y lo hará a través de la quiniela nacional nocturna.
El bono tiene un valor de $10.000 y quienes quieran adquirirlo podrán conseguirlo comunicándose con cualquier integrante del grupo de canto. El mismo será sorteado el 13 de diciembre.
