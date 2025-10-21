El intendente Fernando Raitelli llamó a la unidad para «seguir construyendo juntos el Brandsen que soñaron nuestros abuelos». Hubo un homenaje al ex Intendente Rubén Piazza y se reconoció a la investigadora histórica Patricia Betanzo.

El martes por la mañana, y en la continuidad de los festejos del sesquicentenario, se relizó el acto protocolar por la creación del partido en las instalaciones del Museo y Archivo Histórico.

El evento contó con la presencia -entre otros- del intendente Fernando Raitelli; el jefe de Gabinete Gastón Poncetta; el secretario de Gobierno Gustavo Ríos; la jefa distrital de Educación Patricia Kranevitter; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo; concejales; funcionarios municipales; los exmandatarios Mirta Sargiotti, Ricardo Sueldía y Daniel Cappelletti; y autoridades de diversas instituciones locales. También participaron banderas de ceremonia de escuelas e instituciones intermedias, que dieron el marco protocolar al encuentro.

Durante el acto se hizo mención y se honró con un minuto de silencio al ex Jefe Comunal, Rubén Piazza, a 15 años de su fallecimiento.

A continuación, tomó la palabra el pastor Ricardo Casadei, quien ofreció una bendición ecuménica y compartió una emotiva reflexión sobre su llegada a Brandsen hace más de cinco décadas.

“Hace 55 años llegamos con mi esposa. Veníamos de La Plata, recién recibidos, buscando trabajo, y así conocimos este pueblo que nos cobijó y nos abrazó. Nos enamoramos de Brandsen, y deseo que nunca perdamos eso: la unión, el sentido de pertenencia y la solidaridad que nos caracteriza”, expresó con emoción, antes de leer una bendición bíblica pidiendo paz y prosperidad para la comunidad.

LA HISTORIA VIVA DEL PARTIDO

Luego, la profesora Patricia Betanzo, referente en la investigación histórica local, fue invitada a compartir una reseña sobre los orígenes del partido de Brandsen. En un repaso minucioso, relató cómo, en tiempos de la expansión del ferrocarril impulsada por Bartolomé Mitre, surgió el núcleo que daría origen al Distrito.

“Pedro Ferrari donó los terrenos para la construcción de la estación y del trazado urbano que más tarde sería la cabecera del partido. Los vecinos, que pertenecían entonces a los partidos de Ensenada y Ranchos, se unieron para solicitar al gobernador Carlos Casares la creación de una nueva jurisdicción, más cercana a sus vidas cotidianas”, explicó Betanzo.

Nota relacionada publicada en nuestro portal

El decreto de creación, fechado el 21 de octubre de 1875, dio origen al Partido de Brandsen, conformado con tierras tomadas de Ensenada, Ranchos y General Paz. Betanzo recordó que, poco después, Ferrari cedió terrenos para el municipio, las plazas, la iglesia y la escuela, sentando las bases del trazado urbano.

“El primer plano aprobado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia data del 22 de junio de 1876, y desde entonces la cabecera tomó forma definitiva. Por eso, el año próximo celebraremos también los 150 años de la fundación de la Ciudad”, señaló la docente, despertando aplausos entre los presentes.

LA CANCIÓN DEL SESQUICENTENARIO

Otro de los momentos destacados del acto fue la presentación del músico Cristian Pacheco, quien compartió su experiencia como autor de “Yo te llevo”, la canción oficial del sesquicentenario de Brandsen. Pacheco explicó que la obra nació como un homenaje colectivo a los artistas locales y a la recordada cantante Tamara Castro, a quien dedicó el tema:



“Hace más de veinte años, Tamara grabó un disco con músicos de nuestro pueblo. Pensé en volver a esa idea, pero decidí componer una canción nueva, donde ella también estuviera presente, porque Tamara sigue siendo parte del corazón de Brandsen”, expresó.

“QUE LOS 150 AÑOS SEAN UN PUNTO DE PARTIDA”

Finalmente, el intendente Fernando Raitelli cerró el acto con sentidas palabras: “Es un orgullo enorme ser parte de este momento histórico. Me toca estar acá, pero la historia la hicieron y la siguen haciendo todos los vecinos, día a día. Sigamos construyendo juntos el Brandsen que soñaron nuestros abuelos, el que disfrutan nuestros hijos y el que van a heredar nuestros nietos”, manifestó.

El jefe comunal destacó el trabajo del equipo del museo, el sistema educativo, los bomberos voluntarios y todas las instituciones que forman parte de la vida social del distrito. También entregó un reconocimiento a la profesora Patricia Betanzo por su aporte a la preservación de la memoria local y a la divulgación de la historia del partido.

“Brandsen representa mucho institucionalmente. Tiene historia, tiene identidad y tiene futuro. Que los 150 años sean un punto de partida para seguir creciendo en comunidad, más allá de las diferencias políticas. Lo importante es el amor por este pueblo”, concluyó Raitelli.

