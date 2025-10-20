El nuevo programa de regularización tributaria ofrece facilidades especiales según el caso de cada vecino y un plan de pagos accesible. Hay tiempo para adherirse hasta el 30 de noviembre.

La Municipalidad anunció la puesta en marcha de la Moratoria 2025, un nuevo plan de regularización de deudas destinado a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias locales.

El programa ofrece descuentos, planes de pago en cuotas sin interés y opciones especiales según la situación particular de cada contribuyente, con el objetivo de brindar alternativas accesibles para ponerse al día.

La adhesión estará disponible hasta el próximo domingo 30 de noviembre y quienes deseen sumarse podrán hacerlo acercándose a la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes, de 8.00 a 13.30.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp