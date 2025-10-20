El próximo 8 de noviembre a partir de las 21:00, el club deportivo realizará dicho torneo en el Estadio Romelio Ortega.
El evento se realizará a beneficio del equipo de básquet infantil y tendrá lugar en Alberti N° 924. El mismo contará con servicio de Buffet y la inscripción tiene un valor de $45.000 por pareja. Los premiados serán el 1° y ° puesto.
