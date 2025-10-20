El próximo 8 de noviembre a partir de las 21:00, el club deportivo realizará dicho torneo en el Estadio Romelio Ortega.

El evento se realizará a beneficio del equipo de básquet infantil y tendrá lugar en Alberti N° 924. El mismo contará con servicio de Buffet y la inscripción tiene un valor de $45.000 por pareja. Los premiados serán el 1° y ° puesto.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!

Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.

Nosotros nunca lo haremos.

Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕

¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Invitame un café en cafecito.app

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Comentarios Facebook

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí