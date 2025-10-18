Semanario Tribuna – Tapa sábado 18 de octubre de 2025.

Una nueva edición del Semanario Tribuna de Brandsen se encuentra disponible en todos los kioscos.

TRES MEDALLAS DE ORO Y CUATRO DE BRONCE EN LOS JUEGOS BONAERENSES 2025



Felices en La Feliz

Terminaron los Juegos Bonaerenses 2025 y la ciudad lleva conquistadas 7 medallas; 3 de oro y cuatro de bronce. Las doradas fueron para Paloma Balboni Yácono en natación PCD -Personas con discapacidad-, categoría Sub 14, estilo espalda, Úrsula Arotcarena, campeona en patinaje artístico Cuarta C Sub 13 con el mejor puntaje de la categoría y Benjamín Micheli, oro en lanzamiento de bala PCD Sub 16. También obtuvimos 4 medallas de bronce y restan los resultados de Fotografía, Pintura y Cuento.

OTRA EXPOSICIÓN RÉCORD EN LA RURAL

La ganadería, el comercio y la industria se dieron cita en una nueva exposición. Metalúrgica Moreno fue el mejor stand. También se premió a La Pastelería, Caserísimo + El Taller y Trivillín. Greta De Carvalho ganó la Expo Talento. Los caminos fueron el eje de acalorados discursos. Hubo charlas, un patio lechero, espectáculos, danzas, peña, caballos Criollos, concurso de emprendados y buena gastronomía. Se destaca, como siempre, el contenido social, generando plata fresca para la Cooperadora del Hospital y Bomberos, que ya piensan en nuevos proyectos.

EL 26, FUERZA PATRIA Y LLA PELEARÁN, NO POR DIPUTADOS, SINO POR IMAGEN Y PERSPECTIVAS



¿Quién aprovechará los 4.600 votos que dejaron sueltos la UCR y el Vecinalismo?

150 AÑOS DE BRANDSEN

Programa de actos del aniversario

Se conoció el cronograma de actos por el 150° aniversario de la Ciudad. Será todo en el escenario montado en Mitre y Las Heras. Hoy desde las 17, artistas locales y la presentación de Rodrigo Tapari. Mañana, a partir de las 9,30, desfile institucional y tradicionalista, jineteada, entrega de reconocimientos, presentación de la canción por los 150 años y misa en la Parroquia Santa Rita. Finalmente, el martes, desde las 11 será el acto protocolar en el Museo y el almuerzo en Peña Huella.

TRAS LA HUELLA FINAL.- El que está allí, buscando, es Martín Daguerre, el padre de Joaco, el joven que murió en el trágico vuelco de la 215. El teléfono fue su último confesor y es el cofre íntimo que guarda su voz, sus deseos, imágenes y sentimientos. Por eso ruegan que si alguien lo encontró, se los haga saber. Joaco ya no está pero de alguna manera se prolonga en ese minúsculo y entrañable IPhone XR rojo, un confidente que guardó los contornos más triviales y más queridos de su breve biografía. ¿Estará perdido? ¿Alguien lo encontró y se lo llevó? Un padre no se resigna a abandonar en esos pastizales el rastro final de un hijo. Cuando todo se ha ido, lo poquito que pueda recuperarse tiene el sabor imborrable de un desgarrador reencuentro.

ADELANTAMOS LA SALIDA PARA EL VIERNES 24

Lo hacemos en cada acto electoral. En vez del sábado, salimos el viernes, porque es la fecha de cierre de campañas. Noticias gacetillas y consultas se reciben hasta el jueves 23.

