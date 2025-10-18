La Municipalidad de Brandsen invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el 150° aniversario del distrito, que se desarrollarán el sábado 18, domingo 19 y martes 21 de octubre, con actividades culturales, musicales y tradicionales.
La celebración comenzará el sábado 18 a las 17 horas, en Mitre y Las Heras, con la presentación del Coro Municipal y un show en vivo de Rodrigo Tapari, quien interpretará todos sus éxitos. Durante la jornada también se dará a conocer la canción oficial de los 150 años de Brandsen, y la música seguirá con la cumbia familiar de Perla Negra y Confites, para cerrar la noche con DJ en vivo.
El domingo 19, desde las 10 de la mañana, tendrá lugar el desfile institucional y tradicionalista, seguido por una gran jineteada que reunirá a jinetes y agrupaciones de toda la región.
El martes 21, día del 150° aniversario de Brandsen, se llevará adelante el acto protocolar en el Museo, y un almuerzo y celebración de aniversario en la Peña Huella, desde las 10 horas.
Brandsen Cumple – Cronograma 150° Aniversario
- Sábado 18 – desde las 17 hs – Mitre y Las Heras
Función del Coro Municipal
Presentación de Rodrigo Tapari
Presentación de la canción de los 150 años
Cumbia para bailar en familia con Perla Negra y Confites
Cierre de la noche con DJ en vivo
- Domingo 19 – desde las 10 hs – Mitre y Las Heras
Desfile institucional y tradicionalista
A continuación, jineteada
- Martes 21 – desde las 10 hs – Museo Histórico
Acto protocolar
Almuerzo y celebración de aniversario de Peña Huella
