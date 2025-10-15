Según informó la empresa, esta medida tendrá vigencia desde hoy hasta el martes 21 de octubre, inclusive.

El recorrido de los servicios se modificó como consecuencia de los cortes de calles realizados por actividades municipales. Por este motivo, las paradas de Boulevard Mitre se cancelarán.

El recorrido de los servicios será el siguiente: los micros saldrán habitualmente de la terminal, primera parada sobre Rivadavia y Las Heras y a partir de allí se cumplirán los recorridos y paradas habituales.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp