Empresa local busca incorporar a una persona con experiencia comprobable en liderazgo y coordinación.

Empresa local se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Ventas con experiencia comprobable en Liderazgo y coordinación de equipos de venta de productos intangibles.

REQUISITOS EXCLUYENTES

  • Experiencia en dirección o coordinación de equipos comerciales.
  • Experiencia previa en la venta de servicios intangibles (salud, seguros, servicios sociales, financieros, etc.).
  • Capacidad para planificar, liderar y motivar equipos de alto rendimiento.
  • Perfil estratégico, con orientación a resultados y visión de crecimiento.
  • Excelentes habilidades de comunicación, negociación y gestión de objetivos.
  • Movilidad propia (deseable).

SE OFRECE

  • Incorporación a una empresa sólida y en expansión.
  • Incorporación inmediata.
  • Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.
  • Remuneración acorde al puesto y desempeño.
  • Capacitación permanente y posibilidad real de crecimiento profesional.

Interesados, enviar CV con Foto a: gerencia@vitaprev.com.ar
ASUNTO: JEFE DE EQUIPO COMERCIAL

