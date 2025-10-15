Empresa local busca incorporar a una persona con experiencia comprobable en liderazgo y coordinación.
Empresa local se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Ventas con experiencia comprobable en Liderazgo y coordinación de equipos de venta de productos intangibles.
REQUISITOS EXCLUYENTES
- Experiencia en dirección o coordinación de equipos comerciales.
- Experiencia previa en la venta de servicios intangibles (salud, seguros, servicios sociales, financieros, etc.).
- Capacidad para planificar, liderar y motivar equipos de alto rendimiento.
- Perfil estratégico, con orientación a resultados y visión de crecimiento.
- Excelentes habilidades de comunicación, negociación y gestión de objetivos.
- Movilidad propia (deseable).
SE OFRECE
- Incorporación a una empresa sólida y en expansión.
- Incorporación inmediata.
- Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.
- Remuneración acorde al puesto y desempeño.
- Capacitación permanente y posibilidad real de crecimiento profesional.
Interesados, enviar CV con Foto a: gerencia@vitaprev.com.ar
ASUNTO: JEFE DE EQUIPO COMERCIAL
