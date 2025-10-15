Empresa local busca incorporar a una persona con experiencia comprobable en liderazgo y coordinación.

Empresa local se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Ventas con experiencia comprobable en Liderazgo y coordinación de equipos de venta de productos intangibles.

REQUISITOS EXCLUYENTES

Experiencia en dirección o coordinación de equipos comerciales.

Experiencia previa en la venta de servicios intangibles (salud, seguros, servicios sociales, financieros, etc.).

Capacidad para planificar, liderar y motivar equipos de alto rendimiento.

Perfil estratégico, con orientación a resultados y visión de crecimiento.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y gestión de objetivos.

Movilidad propia (deseable).

SE OFRECE

Incorporación a una empresa sólida y en expansión.

Incorporación inmediata.

Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.

Remuneración acorde al puesto y desempeño.

Capacitación permanente y posibilidad real de crecimiento profesional.

Interesados, enviar CV con Foto a: gerencia@vitaprev.com.ar

ASUNTO: JEFE DE EQUIPO COMERCIAL

