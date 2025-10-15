Búsqueda laboral: vendedor de lubricantes

Empresa de la zona seleccionará personal con experiencia y conocimiento de la Región.
La empresa Simaco S.A Distribuidor YPF Agro seleccionará: Vendedor de Lubricantes para la zona de Cañuelas
Buscamos un profesional con experiencia en ventas y gestión de clientes, enfocado en la atención y fidelización de la cartera asignada, así como en la prospección para impulsar el crecimiento en la zona.
- La búsqueda está orientada a personas con experiencia, para desempeñarse como vendedor de lubricantes en lubricentros, casas de repuestos, industrias, transportes, talleres, entre otros.
Simaco S.A Venta integral de Artículos, para la industria el transporte y el agro: Combustibles, Lubricantes, Fertilizantes, Agroquímicos, Semillas, Silo Bolsas.
RESPONSABILIDADES
- Visitar clientes actuales y potenciales en la zona asignada.
- Desarrollar y ampliar la cartera de clientes en lubricantes, casas de repuestos, industrias, transportes y talleres.
- Analizar el mercado y detectar oportunidades de crecimiento.
- Generar reportes comerciales y de gestión.
REQUISITOS
- Residir y conocer Zona Sur GBA.
- Experiencia en ventas y prospección de clientes.
- Conocimiento de Microsoft Office (Word, Excel).
- Licencia de Conducir vigente.
- Marcado perfil comercial, orientación a resultados y habilidades de negociación.
Enviar CV a: calidad.simaco@gmail.com
