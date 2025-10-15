Búsqueda laboral: vendedor de lubricantes

Empresa de la zona seleccionará personal con experiencia y conocimiento de la Región.

La empresa Simaco S.A Distribuidor YPF Agro seleccionará: Vendedor de Lubricantes para la zona de Cañuelas

Buscamos un profesional con experiencia en ventas y gestión de clientes, enfocado en la atención y fidelización de la cartera asignada, así como en la prospección para impulsar el crecimiento en la zona.

  • La búsqueda está orientada a personas con experiencia, para desempeñarse como vendedor de lubricantes en lubricentros, casas de repuestos, industrias, transportes, talleres, entre otros.

Simaco S.A Venta integral de Artículos, para la industria el transporte y el agro: Combustibles, Lubricantes, Fertilizantes, Agroquímicos, Semillas, Silo Bolsas.

RESPONSABILIDADES

  • Visitar clientes actuales y potenciales en la zona asignada.
  • Desarrollar y ampliar la cartera de clientes en lubricantes, casas de repuestos, industrias, transportes y talleres.
  • Analizar el mercado y detectar oportunidades de crecimiento.
  • Generar reportes comerciales y de gestión.

REQUISITOS

  • Residir y conocer Zona Sur GBA.
  • Experiencia en ventas y prospección de clientes.
  • Conocimiento de Microsoft Office (Word, Excel).
  • Licencia de Conducir vigente.
  • Marcado perfil comercial, orientación a resultados y habilidades de negociación.

Enviar CV a: calidad.simaco@gmail.com


