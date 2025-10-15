El predio de Ruta 2, km 64, será el escenario de un certamen con bajo modalidad Medal Play a 18 hoyos.
El Distrito se prepara para un festejo especial en conmemoración de su 150° aniversario. Por ello, el sábado 25 de octubre, Área 60 Golf Club será el escenario de un esperado Torneo Aniversario que convocará a golfistas de la región en su predio ubicado en Ruta 2, km 64.
El evento se jugará bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos. Las salidas serán simultáneas y están programadas para comenzar a las 9.30.
La jornada deportiva comenzará temprano para los participantes, ya que la acreditación y el desayuno se realizarán a partir de las 8.00. Además del torneo principal, se premiarán habilidades específicas de los jugadores con los desafíos de Long Drive y Best Approach.
TARIFAS
El precio de inscripción, o Green Fee, incluye el desayuno para todos los participantes. Las tarifas son las siguientes:
- Invitados: $26.000
- Socios: $10.000
- Propietarios: $5.000
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar pueden solicitar más información e inscribirse a través de:
- WhatsApp: 221.6521836
- Web: adondejugamos.com
¡Los esperamos!
Área 60 Golf Club & Restó
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook