La CGT Regional La Plata organizó para el 18 de octubre el tercer Plenario de Mujeres Sindicalistas.
El mismo tendrá lugar en el Complejo Recreativo de ATSA La Plata y de éste participarán las trabajadoras de distintos distritos como La Plata, Brandsen, Ensenada, Berisso, Magdalena, Punta Indio y General Paz. La idea de este encuentro es fortalecer la participación y representación de las mujeres dentro del movimiento obrero.
Los principales temas a tratar serán:
- Salud y sistema solidario de obras sociales sindicales.
- Trabajo registrado y derechos laborales.
- Mujeres en los lugares de toma de decisiones sindicales.
- Intervención en la actualidad y organización colectiva.
- Violencia laboral y de género.
- Consumos problemáticos y salud mental.
