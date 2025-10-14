La CGT Regional La Plata organizó para el 18 de octubre el tercer Plenario de Mujeres Sindicalistas.

El mismo tendrá lugar en el Complejo Recreativo de ATSA La Plata y de éste participarán las trabajadoras de distintos distritos como La Plata, Brandsen, Ensenada, Berisso, Magdalena, Punta Indio y General Paz. La idea de este encuentro es fortalecer la participación y representación de las mujeres dentro del movimiento obrero.

Los principales temas a tratar serán:

Salud y sistema solidario de obras sociales sindicales.

Trabajo registrado y derechos laborales.

Mujeres en los lugares de toma de decisiones sindicales.

Intervención en la actualidad y organización colectiva.

Violencia laboral y de género.

Consumos problemáticos y salud mental.

