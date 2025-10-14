El lunes se inauguró un recorrido fotográfico que recorre y contraste el pasado y el presente de nuestra Ciudad en el marco de los 150 años del Distrito.

En el marco de los festejos por el 150° aniversario del Partido de Brandsen, el Museo y Archivo Histórico local invita a la comunidad a recorrer la muestra fotográfica “Ayer y Hoy”, una exposición que propone un emotivo viaje visual a través del tiempo.

La muestra estará abierta al público desde el 13 hasta el 31 de octubre y busca reflejar los contrastes y continuidades entre el pasado y el presente de la vida bransdense. A través de una cuidada selección de imágenes, se podrán apreciar rincones del pueblo, personajes y escenas cotidianas capturadas en distintas épocas, generando un diálogo entre lo que fuimos y lo que somos como comunidad.

La propuesta forma parte de las múltiples actividades organizadas para conmemorar los 150 años de la fundación del partido, poniendo en valor la memoria colectiva y el patrimonio local.

