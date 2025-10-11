Con un importante acompañamiento de la comunidad, la Sociedad Rural de Brandsen, la Cámara de Comercio y la Municipalidad inauguraron la 62° Exposición Ganadera, Comercial e Industrial, una de las celebraciones más tradicionales del distrito que combina producción, cultura y encuentro social.

La jornada inaugural comenzó con la bendición del Padre Martín Schmidt, quien destacó “el valor del trabajo y la comunidad como pilares del desarrollo local”. Luego se realizó el corte de cinta y la imposición del nombre “Benito Francisco Pereyra” al predio sede, en homenaje a su trayectoria y compromiso con el crecimiento rural. En el marco del 65° aniversario de la Sociedad Rural, también se descubrió una placa conmemorativa.

El acto contó con la presencia del presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Lorenti, ex presidentes de la institución, el titular de la Cámara de Comercio, Juan Manuel López, el intendente Fernando Raitelli, el jefe de Gabinete, Gastón Poncetta, concejales, autoridades municipales, representantes de instituciones locales y numerosos vecinos.

El cierre de la ceremonia tuvo una impronta cultural, con presentaciones del Taller Municipal de Danzas y del Taller de Payadores, a cargo de Emanuel Gabotto y Gonzalo Delgado.

Durante la jornada también se inauguraron el Pabellón Municipal de Economía Popular y el Paseo de Artesanos, que integran a emprendedores y productores locales, además del nuevo Patio Lechero “Juanito Linari”, en homenaje a una figura emblemática del sector lácteo y la vida pública de Brandsen.

Al cierre de la jornada, el intendente Fernando Raitelli destacó “la importancia de trabajar en conjunto con las instituciones que hacen a la identidad de Brandsen”, y agregó que: “Esta exposición refleja el esfuerzo de toda una comunidad que produce, que emprende y que no deja de apostar al crecimiento. Desde el Municipio acompañamos con orgullo a la Sociedad Rural y a la Cámara de Comercio, porque creemos en un desarrollo que integre al campo, la industria, el comercio y la cultura”.

El Muncipio acompaña la Exposición Ganadera, Comercial e Industrial

Diversas áreas municipales trabajaron de forma coordinada para garantizar la puesta en marcha y el desarrollo de la Expo: La Secretaría de Obras Públicas realizó tareas de mantenimiento e iluminación del predio, con instalación de reflectores sobre la Ruta 29 y aporte de equipamiento. La Dirección de Políticas Ambientales instaló cestos diferenciados para residuos secos y húmedos, promoviendo la separación en origen.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad coordinó el ordenamiento del tránsito y la vigilancia externa junto a la Policía Local y Provincial, mientras que la Secretaría de Salud aseguró la cobertura médica mediante servicio permanente de ambulancia y enfermería.

La Secretaría de Desarrollo para la Comunidad acompañó con actividades artísticas, deportivas y recreativas. La Dirección de Cultura se encargó del sonido, la iluminación y la apertura artística, con la participación del Taller de Danzas Folclóricas de La Dolly, coordinado por Pamela Acosta. Las Direcciones de Deportes y Adultos Mayores propusieron juegos y actividades para todas las edades.

Desde la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Popular se desarrollaron charlas técnicas sobre el “Sistema automatizado para la crianza de terneros” y “Líneas de financiamiento”, además de asesoramiento para los sectores agropecuario, comercial e industrial. También se brindó información sobre programas de empleo, monotributo social y acompañamiento a emprendedores locales.

La Dirección de Economía Popular sumó un espacio de exhibición y venta de productos regionales, mientras que la Subsecretaría de Educación montó un sector infantil con juegos didácticos y propuestas pensadas especialmente para los más chicos.

