Nuestra base de Agro de Brandsen se encuentra en la búsqueda de un Vendedor/a para comercializar nuestro portafolio de combustibles, lubricantes y repuestos en la zona.

Principales responsabilidades

-Desarrollar y captar la mayor cobertura y volumen de ventas en su zona de atención, con la meta de alcanzar los objetivos fijados por la compañía, manteniendo activa la cuota de mercado.

Identificar potenciales clientes, contactarlos y presentar propuestas comerciales en los distintos segmentos/canales de venta de su zona asignada

Implementar estrategias de ventas y marketing desarrolladas por la gerencia. Participar en campañas de promoción y actividades de ventas.

Realizar seguimiento continuo de las ventas en los clientes activos para asegurar su satisfacción con los productos. Atender y resolver consultas y problemas de manera oportuna (administración de la cta. cte.).

-Preparar informes de ventas y actualizar bases de datos de clientes. Analizar resultados de ventas y proponer mejoras en los procesos comerciales.

Requisitos

_Experiencia previa en ventas, preferiblemente en productos para el agro.

-Experiencia en análisis de datos y elaboración de informes.-

-Manejo intermedio del Paquete Office.



-Disponibilidad para viajar (carnet de conducir al día).

-Comunicación efectiva, proactividad, negociación, responsabilidad y adaptabilidad al cambio.

Jornada de trabajo de 9 hs diarias, de lunes a viernes. La empresa provee movilidad.

A los interesados, enviar CV indicando remuneración pretendida al siguiente mail:

empleos@penna.com.ar

