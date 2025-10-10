Un lector se comunicó con InfoBrandsen para informar sobre un grave accidente ocurrido este viernes por la tarde en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún se investigan.
En el lugar trabaja personal policial y de emergencias, ya que el ocupante de la moto habría resultado con heridas de gravedad y permanece tendido sobre la calzada mientras se aguarda asistencia médica.
El tránsito se mantiene reducido en el sector y se solicita circular con precaución.
Desde InfoBrandsen continuamos siguiendo el hecho y ampliaremos la información a medida que se conozcan datos oficiales.
