Un lector se comunicó con InfoBrandsen para informar sobre un grave accidente ocurrido este viernes por la tarde en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún se investigan.

En el lugar trabaja personal policial y de emergencias, ya que el ocupante de la moto habría resultado con heridas de gravedad y permanece tendido sobre la calzada mientras se aguarda asistencia médica.

El tránsito se mantiene reducido en el sector y se solicita circular con precaución.

Desde InfoBrandsen continuamos siguiendo el hecho y ampliaremos la información a medida que se conozcan datos oficiales.

