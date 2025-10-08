Empresa local busca incorporar a una persona con experiencia comprobable en ventas.

Empresa local se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial, mayor de 30 años y con experiencia comprobable en ventas.

Nos orientamos a una persona proactiva, con capacidad de negociación, orientación a resultados y buenas habilidades de comunicación. Se valorará la experiencia previa en atención a clientes, desarrollo de cartera y gestión comercial.

OFRECEMOS

  • Incorporación inmediata.
    Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.
    Remuneración acorde al puesto y desempeño.

REQUISITOS EXCLUYENTES

  • Edad: mayor de 30 años.
    Experiencia comprobable en ventas.
    Residencia en la zona.

Interesados, enviar CV con Foto a: gerencia@vitaprev.com.ar
ASUNTO: ASESOR COMERCIAL

