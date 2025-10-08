Cronograma y tarifas de los servicios desde y hacia Brandsen. Datos brindados por la empresa.
En tanto, desde Unión Platense recuerdan a los usuarios que la venta de pasajes, es con hasta 7 días de anticipación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tendrán prioridad los servicios con 30 minutos de proximidad, por lo que podría demorarse la venta de boletos para otros horarios o días. Un dato para tener en cuenta y evitar esperas innecesarias.
Horarios actualizados al 8-10-2025
Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,
si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo
Horarios de atención oficina
Lunes a viernes 6:00 a 19:45
Sábado 7:00 a 19:15
Domingo 12:30 a 18:45
Tarifas actualizadas al 6-6-2025
La Plata $ 3100
Olmos $ 2150
Loma Verde $2300
Ranchos $ 3300
Villanueva $ 4700
Gral. Belgrano $ 5000
Monte $6150/7100*
Las Flores $ 12650/16300*
Azul $ 23900/28600*
Olavarría $ 28400/34500*
*Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Buen día hacen encomiendas de brandsen a ranchos? Y…cuanto seria el valor? Muchasis gracias
Alejandro, deberías comunicarte con la empresa. Fijate que en nuestros datos útiles están los teléfonos. Gracias por participar
Hola los horarios de bransen a Villanueva ?? Cuales son
Hola en que horario está abierto la boleteria para sacar boleto a Villa nueva llamo y no atienden
Maricel, los horarios de la boletería del Unión Platense tienen que ser de 7 de la mañana a 20 hs.
Hoola me podrías mandar los horarios 197 y 44
Hola! Qué precio de Brandsen a gral. Belgrano?
Jazmin tenés que consultar a la empresa 02223 442022
muchas gracias por participar
SON LAS 9 DE LA MAÑANA Y NADIE ATIENDE EL TELEFONO EN LA EMPRESA
Hola, tengo q estar mañana 31/7, 16 horas en la plaza de Brandsen, estoy en Lanús como viajo en tren _ colectivo? gracias
Respondido por mail. Gracias por participar
hola a que hora sale el primero a gral belrano de brandsen ?
Héctor en nuestra sección datos útiles esta toda la información actualizada. Muchas gracias por participar
Hola queria saber aq hora sale el primer micro de bransend a villa nueva el sabado?
Elias el primero es 7:30 de la mañana. Gracias por participar
Alguien sabe a que hora pasa a la tarde para ir a bradsen desde gomez??
Horario de brandsen a gral belgrano mañana domingo
Alberto los horarios están todos publicados en nuestra sección datos útiles. Gracias por participar.
hola quiero viajar de bransen a villanueva …precio y horarios por favor …gracias
Mañana hay micro a la plata porfa
no, hasta el 13 de abril, suspendidos.
Hola el unión platense de la plata a Brandsen esta funcionando???
No, allí al comienzo lo aclaramos. Hasta nuevo aviso y teniendo en cuenta las medidas del Gobierno continúa suspendido el servicio. Gracias por participar
Hola soy hipocusica y te pregunto el micro union platense ese puede certificado de discapacidad esto??si no puede?
Con certificado de discapacidad no, pero con el CUD podés tramitar el pase libre de movilidad, es una tarjeta del ministerio de transporte. Si tenés oportunidad de ir a La Plata a la oficina del Ministerio, te lo hacen en el momento, sino en la oficina de Desarrollo Social local, aunque ahí suele demorarse un tiempo. Para subir en cualquier parada, basta con mostrar la tarjeta. Para sacar pasaje en boletería vas con fotocopia de DNI y del Pase. Saludos.
La plata y si o no??certificado de discapacidad eso le puede? union platense a viajar brandsen
Se Puede certificado de discapacidad si o no ?avisa por favor
Ya funciona los colectivos a BRANDSEN?
Aún siguen sin funcionar. En nuestra sección de datos útiles actualizaremos siempre que haya novedades. Gracias por participar
Ya funciona los micros que van a gomez o a bransen yo lo tomo en 143 y 44 para gomez o bransen
Buenas noches necesito hir a villa nueva,ustedes cuentan con el cervicio,
Quisiera saber horarios y costo desde Brandsen a Villanueva .gracias!
necesito saber horario de micro de la plata a general belgrano el sábado gracias
Malísimo que hayan sacado el micro de las 9 a La Plata
hola mi nombre es ana . queria saber c.ual es el precio del viaje desde bransen hasta gral belgrano. me confirman el horario que sale desde bransen a las 8,10hs
viajaria en la semana a fines de abril y el regreso sera 16,10′
Hola los domingos hay algún hs para lomas verde desde Brandsen
Lo Domingos de belgrano / General Paz hacia la plata
Porque no ponen un horario a la mañana 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Buenos Dias,
Que horarios maneja union platense el sabado 25 de mayo 2024?(feriado)
No publiquen los horarios si no están actualizados, hacen perder tiempo a la gente. Son el único medio donde lo comparten y lo hacen mal. Por favor chequeen porque no todos coinciden
Romina, son los horarios de invierno que nos paso la empresa, los publicados. Actualizamos siempre que nos envían los nuevos datos, desde hace 15 años! si en alguna oportunidad alguno no coincide te pedimos disculpas pero nos manejamos con los cambios que envía la empresa, como estos que nos enviaron por las vacaciones de invierno
Consulta, no entendí bien lo de los feriados, si cae entre martes y jueves, ¿cómo cuenta? ¿qué horarios debería mirar?
Consulta a que hora pasa por Olmos el que va a brandsen son las 17 hs. Y estoy aca desde 15.30 hs.
Hola alguien si el precio del vieja a Villanueva es ida y vuelta????
Hola los horarios para comprar pasajes los domingos, es hasta las 19?
Hola buenas tardes, alguien sabe por dónde para el micro de que de la plata a Brandsen? Sobre 44 y que calles? Gracias