Cronograma y tarifas de los servicios desde y hacia Brandsen. Datos brindados por la empresa.

CONTACTARSE CON UNIÓN PLATENSE

En tanto, desde Unión Platense recuerdan a los usuarios que la venta de pasajes, es con hasta 7 días de anticipación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tendrán prioridad los servicios con 30 minutos de proximidad, por lo que podría demorarse la venta de boletos para otros horarios o días. Un dato para tener en cuenta y evitar esperas innecesarias.

Horarios actualizados al 8-10-2025

Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,
si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo

Horarios de atención oficina
Lunes a viernes 6:00 a 19:45
Sábado 7:00 a 19:15
Domingo 12:30 a 18:45

Tarifas actualizadas al 6-6-2025

La Plata $ 3100

Olmos $ 2150
Loma Verde $2300
Ranchos $ 3300
Villanueva $ 4700
Gral. Belgrano $ 5000
Monte $6150/7100*
Las Flores $ 12650/16300*
Azul $ 23900/28600*
Olavarría $ 28400/34500*

*Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores

CONTACTARSE CON UNIÓN PLATENSE

 

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!

Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.

Nosotros nunca lo haremos.

Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕

¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Invitame un café en cafecito.app

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Comentarios Facebook

Artículos relacionadosMás del autor

44 COMENTARIOS

    • Con certificado de discapacidad no, pero con el CUD podés tramitar el pase libre de movilidad, es una tarjeta del ministerio de transporte. Si tenés oportunidad de ir a La Plata a la oficina del Ministerio, te lo hacen en el momento, sino en la oficina de Desarrollo Social local, aunque ahí suele demorarse un tiempo. Para subir en cualquier parada, basta con mostrar la tarjeta. Para sacar pasaje en boletería vas con fotocopia de DNI y del Pase. Saludos.

  22. hola mi nombre es ana . queria saber c.ual es el precio del viaje desde bransen hasta gral belgrano. me confirman el horario que sale desde bransen a las 8,10hs
    viajaria en la semana a fines de abril y el regreso sera 16,10′

  26. No publiquen los horarios si no están actualizados, hacen perder tiempo a la gente. Son el único medio donde lo comparten y lo hacen mal. Por favor chequeen porque no todos coinciden

    • Romina, son los horarios de invierno que nos paso la empresa, los publicados. Actualizamos siempre que nos envían los nuevos datos, desde hace 15 años! si en alguna oportunidad alguno no coincide te pedimos disculpas pero nos manejamos con los cambios que envía la empresa, como estos que nos enviaron por las vacaciones de invierno

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí