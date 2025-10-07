La billetera digital de Banco Provincia ofrece promociones destacadas que incluyen un beneficio especial en gastronomía por el Día de la Madre. Cuándo y dónde aprovechar los ahorros más convenientes.

Este sábado, los usuarios de Cuenta DNI tendrán acceso a un 35% de reintegro en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas. La propuesta se enmarca en el esquema de promociones que impulsa el Banco Provincia (BAPRO) para fomentar el uso de la billetera digital en comercios de cercanía.

El tope de devolución será de $6.000 por persona y por jornada. El monto se acreditará en la cuenta vinculada a la aplicación tras concretar la operación de compra en los locales adheridos al programa. El tope se alcanza con una compra de $17.143. Este sábado 11 será la única jornada de este beneficio que tendrá el mes de octubre.

El descuento está disponible para quienes realicen pagos con dinero en cuenta, a través del escaneo de código QR o utilizando la Clave DNI. El beneficio no aplica a clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el BAPRO. Tampoco rige en casos de pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

TODOS LOS DESCUENTOS DE CUENTA DNI PARA OCTUBRE

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

