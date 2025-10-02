Ubicación: Calle Edison entre Los Indios y Gutenberg – Barrio La Dolly 2
📐 Superficie del terreno: 920 m²
🏠 Superficie cubierta total: 107,91 m²

  • Vivienda original: 82,91 m²
  • Ampliación: 25 m² (Incluye una tercera habitación con vestidor y baño en suite a terminar)
  • Superfie total cubierta: 107,9 Mts. + Cochera semicubierta con techo

🔹 Ambientes:

  • 3 Dormitorios (uno nuevo con vestidor + baño en suite a terminar)
  • 1 Baño completo (con antebaño)
  • Cocina (incluye alacena)
  • Comedor diario
  • Living con vista al parque
  • Cochera semicubierta con entrada individual

🌳 Exterior:

  • Gran fondo arbolado
  • Amplio espacio libre: ideal para pileta, huerta o futuras ampliaciones

Valor 110.000 Dólares. Se escuchan ofertas por permutas.

📞 Consultas por mensaje al los WhatsApp: 2223 57-5032 / 2223-42-4015

