Ubicación: Calle Edison entre Los Indios y Gutenberg – Barrio La Dolly 2
📐 Superficie del terreno: 920 m²
🏠 Superficie cubierta total: 107,91 m²
- Vivienda original: 82,91 m²
- Ampliación: 25 m² (Incluye una tercera habitación con vestidor y baño en suite a terminar)
- Superfie total cubierta: 107,9 Mts. + Cochera semicubierta con techo
🔹 Ambientes:
- 3 Dormitorios (uno nuevo con vestidor + baño en suite a terminar)
- 1 Baño completo (con antebaño)
- Cocina (incluye alacena)
- Comedor diario
- Living con vista al parque
- Cochera semicubierta con entrada individual
🌳 Exterior:
- Gran fondo arbolado
- Amplio espacio libre: ideal para pileta, huerta o futuras ampliaciones
Valor 110.000 Dólares. Se escuchan ofertas por permutas.
📞 Consultas por mensaje al los WhatsApp: 2223 57-5032 / 2223-42-4015
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook