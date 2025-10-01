Información actualizada al 01-10-2025
Horarios que rigen desde el 02-09-2025; valores vigentes desde el 01-10-2025
Cronograma
El servicio entre Plaza Constitución a Mar del Plata circula con horarios de baja temporada.
• Desde Plaza Constitución a Mar del Plata saldrá:
– De lunes a viernes a las 7:30 hs. y a las 14:17 hs. (martes, miércoles y jueves sin servicio por obras); los viernes* un adicional a las 17:08 hs. (directo).
– Los sábados a las 7:32 hs. y a las 14:32 hs.
– Los domingos y feriados a las 7:25 hs. y a las 14:52 hs.
• Desde Mar del Plata a Plaza Constitución saldrá:
– De lunes a viernes a la 1:11*** hs. y a las 14:21 hs. (miércoles y jueves sin servicio por obras)
– Los sábados a la 1:11*** hs. y a las 14:36 hs.
– Los domingos y feriados a la 1:11*** hs. , a las 14:57 hs. y a las 22:53 hs.**. Esta última frecuencia no corre los feriados.
*en caso de fin de semana largo el tren sale en víspera del feriado
** en caso de fin de semana largo el tren sale el último día del feriado
*** corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida
VENTA DE PASAJES
Se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar hasta el 30/11/25 a Mar del Plata. Comprá tus pasajes en línea, con un 10% de descuento. Para poder realizar la compra debés estar registrado. También podrás adquirir tus pasajes en las boleterías habilitadas.
DESCUENTO PARA JUBILADOS
Si sos una persona jubilada o pensionada, podés comprar tu pasaje de larga distancia con un 40% de descuento en línea. También podés adquirirlo en las boleterías habilitadas presentando el DNI original y credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.
Hay servicio ella 25?
En la información dejamos el teléfono de las empresas para que puedas comunicarte con ellos. La info que nosotros tenemos es la publicada. Gracias por participar
A demás de saber si los horarios en la página son compatibles con feriado del día 25.
Cómo puedo comprar online?
Llamé al 0800 y no me contetsan
En la información dejamos el teléfono de las empresas para que puedas comunicarte con ellos. La info que nosotros tenemos es la publicada. Gracias por participar
Qué información da está nota? Si no hay horario y el servicio está suspendido!!!
Los comentarios están cerrados.