Información actualizada al 01-10-2025

Horarios que rigen desde el 02-09-2025; valores vigentes desde el 01-10-2025

Cronograma

El servicio entre Plaza Constitución a Mar del Plata circula con horarios de baja temporada.

• Desde Plaza Constitución a Mar del Plata saldrá:

– De lunes a viernes a las 7:30 hs. y a las 14:17 hs. (martes, miércoles y jueves sin servicio por obras); los viernes* un adicional a las 17:08 hs. (directo).

– Los sábados a las 7:32 hs. y a las 14:32 hs.

– Los domingos y feriados a las 7:25 hs. y a las 14:52 hs.

• Desde Mar del Plata a Plaza Constitución saldrá:

– De lunes a viernes a la 1:11*** hs. y a las 14:21 hs. (miércoles y jueves sin servicio por obras)

– Los sábados a la 1:11*** hs. y a las 14:36 hs.

– Los domingos y feriados a la 1:11*** hs. , a las 14:57 hs. y a las 22:53 hs.**. Esta última frecuencia no corre los feriados.

*en caso de fin de semana largo el tren sale en víspera del feriado

** en caso de fin de semana largo el tren sale el último día del feriado

*** corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida

VENTA DE PASAJES

Se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar hasta el 30/11/25 a Mar del Plata. Comprá tus pasajes en línea, con un 10% de descuento. Para poder realizar la compra debés estar registrado. También podrás adquirir tus pasajes en las boleterías habilitadas.

DESCUENTO PARA JUBILADOS

Si sos una persona jubilada o pensionada, podés comprar tu pasaje de larga distancia con un 40% de descuento en línea. También podés adquirirlo en las boleterías habilitadas presentando el DNI original y credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.

