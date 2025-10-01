Cronograma y tarifas de los servicios desde y hacia Brandsen. Datos brindados por la empresa.

Horarios vigentes desde el 4-8-2025 y actualizados al 1-10-2025

Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,

si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo

Horarios de atención oficina

Lunes a viernes 6:00 a 19:45

Sábado 7:00 a 19:15

Domingo 12:30 a 18:45

Tarifas actualizadas al 6-6-2025

La Plata $ 3100

Olmos $ 2150

Loma Verde $2300

Ranchos $ 3300

Villanueva $ 4700

Gral. Belgrano $ 5000

Monte $6150/7100*

Las Flores $ 12650/16300*

Azul $ 23900/28600*

Olavarría $ 28400/34500*



*Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores



