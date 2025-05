Agustina Muñoz, vecina del Cuartel VI habló sobre la dramática situación que están viviendo con el estado de los caminos y los problemas que ello apareja.

En una entrevista brindada al programa Grassi.com, Agustina Muñoz, vecina rural del Cuartel VI de Gómez, expuso la difícil situación que atraviesan ella y sus vecinos debido al estado de los caminos rurales y los reiterados cortes de luz.

Ubicada entre Ruta 6 y Ruta 2, esta zona se encuentra prácticamente aislada cuando llueve. Según relató Agustina: “Tengo que dejar mi vehículo en el campo de un vecino que tenga salida a Ruta 6, y desde ahí hasta mi domicilio lo hago caminando o a caballo porque no hay otra forma de entrar”.

El estado de los caminos no solo afecta a las familias, sino también a la actividad productiva. “Yo tengo tambo, hay otro tambo también, y nos perjudica un montón porque hoy particularmente ya no tenemos comida para los animales. Los camiones no pueden entrar a abastecernos”, señaló.

Agustina Muñoz

Y el drama empeora con los problemas eléctricos: “Ayer nos llegó el mensaje de que si calle no esté en condiciones, ellos no van a entrar si tenemos corte de luz. Eso significa que podemos estar semanas hasta que puedan ingresar a solucionar el problema”.

Los chicos, por su parte, también son víctimas de esta situación. “Mis hijos para acceder a la educación tienen que caminar 3 km para poder llegar a la escuela. Así todos los vecinos”, lamentó Agustina.

Consultada sobre si este problema es nuevo o de larga data, Muñoz fue contundente: “Este fue el año donde vemos la calle tan destrozada y tan abandonada. No le entra más un pozo a la calle. No ha tenido mantenimiento”.

La vecina destacó que durante la gestión anterior, bajo la delegada Nelly Trucco, “siempre estuvo presente, dio la cara, alquilaron máquina y siempre veíamos la máquina trabajando. La calle estaba más o menos pasable”. En cambio, bajo la actual gestión, afirma que no reciben respuestas y a la actual delegada Laura Etcheverry. “Todavía no le vimos la cara”, expresó.

Los problemas eléctricos también son constantes. “Padecemos los robos de transformadores constantemente. Uno tiene que tener el gasto de combustible para los generadores y poder ordeñar”, agregó.

Al cierre de la nota, Agustina agradeció el espacio: “Ojalá hagan algo, que ejerzan su trabajo, que nos den nuestros derechos porque también somos seres humanos como ellos. Ya no puedo trabajar, lo más básico ya no lo puedo hacer”.

Testimonios de lectores

Desde ayer a la noche las tormentas azotaron a la ciudad, y muchos vecinos se vieron afectados por las inundaciones, una problemática recurrente tras las inclemencias climáticas.

Según indica la Estación Meteorológica Automática de los Bomberos Voluntarios, las precipitaciones superaron los 50 mm. Los ciudadanos mostraron la situación vivida tras el alerta meteorológico, y publicaron en el grupo de Facebook de Comunidad Infobrandsen imágenes impactantes.

También mostraron a través de videos el estado de las calles en las que viven, expresando su enojo por la situación.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

